Hérault : le dauphin échoué sur les plages est mort

Le dauphin blessé qui avait été relâché en pleine mer par les #Sapeurs -pompiers @SDIS34 et les @SauveteursenMer s’est échoué à nouveau sur la plage de @Valras_Plage Les #SP de la commune et les #Sauveteurs -aquatiques sont à sont chevet en attendant le #Vétérinaire pic.twitter.com/vAWrcDqdXU

Plus de 300 dauphins échoués depuis le début d'année

Dans un communiqué publié la semaine dernière, France Nature Environnement alerte sur le "massacre de dauphins sur les côtes françaises". "En ce début d’année, on compte déjà 300 échouages de petits cétacés morts sur la façade Atlantique, dont 80 % de dauphins communs", signale la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Elle ajoute : "90% des dauphins échoués portaient des marques de pêche, traces de filets, trous de gaffes et mutilations pour sortir les dauphins des filets où ils ont été emprisonnés".