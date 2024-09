Alerte aux incendies : des secteurs de l'Hérault et l'Aude classés rouge aux feux de forêt, risque élevé dans les Pyrénées-Orientales samedi

Les préfectures de l'Aude et de l'Hérault ont émis une alerte aux feux de forêt pour la journée de ce samedi 14 septembre 2024. Plusieurs zones de ces deux départements sont en alerte rouge. Du côté des Pyrénées-Orientales, le risque est toujours très élevé.

La région est à bout de souffle ! Une nouvelle alerte aux incendies a été lancée, ce vendredi, par les préfectures de l'Aude et de L'Hérault. Plusieurs zones de ces deux départements sont classées en rouge. Si la préfecture des Pyrénées-Orientales n'a pas encore émis de vigilance, le danger est encore très présent. Dans ces trois départements toutes les conditions sont réunies pour embraser la forêt occitane. La végétation est sèche, le vent souffle, il ne manque plus qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres.

Dans l'Aude, plusieurs zones exposées

Le risque d'incendie est très élevé dans six secteurs : l'Étang de Bages, les Basses Plaines, le Narbonnais, l'Étang de La Palme, les Corbières Maritimes et l'Étang de Leucate. En conséquence, l'accès est interdit aux zones sensibles telles que les Pinèdes - Crémades, Fontfroide, Clape et l'Île Sainte-Lucie. Il est crucial de faire preuve de vigilance et de respecter ces interdictions afin de prévenir les incendies.

Carte des risques des feux de forêt dans l'Aude pour ce samedi 14 septembre. • © Capture d'écran préfecture de l'Aude

Du rouge aussi dans l'Hérault

Le risque d'incendie est très élevé dans un secteur de l'Hérault, à savoir la Plaine viticole Coeur Hérault et les Plaines littorales. En raison de ce danger, l'accès est interdit à plusieurs massifs, dont le Mont-Saint-Loup, la Forêt des Pierres Blanches à Sète, ainsi que le Causse d'Aumelas et les Collines de la Moure. Il est important de respecter ces restrictions pour garantir la sécurité et la préservation des espaces naturels.

🔥🌳Prévision du risque #incendie du samedi 14 septembre dans l'#Herault



🔴 Risque très élevé dans 1 secteur :

- Plaine viticole Coeur Hérault et Plaines littorales



🔴❌Accès interdits à certains massifs

- Mont-Saint-Loup (@AgdeOfficiel )

- Forêt des Pierres Blanches… pic.twitter.com/YY3nkc58YD — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) September 13, 2024

Les précautions à prendre pour éviter le déclenchement d'un incendie sont très strictes. L'utilisation de feu est prohibée dans les zones à risque, les mégots de cigarette ne doivent pas être jetés par terre. Enfin, malgré le beau temps, il faudra vous passer d'un bon barbecue en zone boisée.