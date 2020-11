Juvignac : refoulé pour avoir refusé de porter un masque, un homme tire sur un vigile de l'hypermarché Intermarché

Les vigiles sont vite intervenus, nous ont demandé de nous cacher. Je me suis cachée sous une caisse, puis lorsqu'on a pu ressortir en pensant que l'on pouvait régler nos courses, il y a eu une alerte, pour nous demander d'évacuer par l'allée centrale. Une cliente du magasin à France 3 Occitanie

Le tireur est en fuite

Ce dimanche, aux alentours de 12h30, les clients de l'hypermarché Intermarché à Juvignac, dans l'Hérault, ont entendu des coups de feu.Selon cette même cliente, "les vigiles ont été des héros" : les personnes présentes dans le magasin ont pu sortir et ont été évacuées par la gendarmerie une fois à l'extérieur.Contactée par téléphone, la gendarmerie de Saint-Georges-d'Orques a confirmé qu'elle avait envoyé des effectifs sur place. Des gendarmes de Castelnau-le-Lez étaient également mobilisés.Selon les premières informations recueillies par France 3 Occitanie, une altercation entre un agent de sécurité et un client non masqué est à l'origine des tirs. Devant le refus du client de porter un masque, le vigile lui a interdit l'accès au magasin. L'acheteur est revenu armé quelques minutes plus tard et a tiré sur l'agent de sécurité, qui est légèrement blessé aux jambes. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.Le client a pris la fuite à bord d'un véhicule. Il est activement recherché par la gendarmerie et la police municipale. "Nous allons partager avec les forces de l'ordre les images de vidéosurveillance pour retrouver le tireur au plus vite", assure le maire de Juvignac Jean-Luc Savy, présent sur place.