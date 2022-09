DIRECT. Orages dans l'Hérault et le Gard : vigilance rouge déclenchée, pluies diluviennes sur Montpellier, le faux plafond d'un supermarché s'effondre à Saint-Gély-du-Fesc

De violents orages ont éclaté à la mi-journée sur l'Hérault et le Gard. Le faux-plafond d'un supermarché s'est effondré à Saint-Gély-du-Fesc, heureusement sans faire de blessés. Vers 16 heures, Météo-France a reclassé les deux départements en vigilance rouge. En quelques heures, il est tombé jusqu'à 200 mm d’eau.

Les orages annoncés par Météo France éclatent depuis la mi-journée sur l'Hérault et le Gard. Les fortes pluies ont entrainé un début d'inondation à Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier, où le faux-plafond d'un supermarché s'est effondré. Suivez l'évolution de la situation dans cet article.

17h05 : "les orages sont en train de se diriger vers Carnon et La Grande Motte et devraient s’évacuer vers la mer et le Gard en début de soirée", ajoute Alix Roumagnac de Predict Services. Il ajoute "un nouvel événement de ce type devait traverser le Gard et l’Hérault demain en fin de journée ainsi que dans la nuit de mercredi à jeudi. Avec les sols saturés par les pluies, il faudra être vigilant surtout près des cours d’eau. Les choses devraient se calmer à partir de jeudi".

17h00 : selon Alix Roumagnac, météorologue et président de la société Predict Services, "l’aspect particulier de ces orages, c’est leur côté stationnaire : une ligne s’est formée au nord de Montpellier et n’a pas bougé pendant trois heures avec comme épicentre Prades et Saint Clément de Rivière : là, il est tombé 200 mm d’eau en quelques heures. Tous les cours d’eau : Lironde, Mosson, Lez et Verdanson ont débordé mais ils commencent déjà à descendre".

16h50 : les forts orages qui frappent l'Hérault depuis le début de l'après-midi ont fait déborder le Lez.

16h40 : à Lattes, dans l'agglomération de Montpellier, la cour du lycée Champollion est en partie inondée. Les élèves ne sont pas autorisés à sortir jusqu'à la fin de l'orage.

La cour du lycée de Lattes, dans l'agglomération de Montpellier, en partie inondée. • © Z.G

16h35 : selon le conseil départemental du Gard, il serait tombé cet après-midi entre 90 et 130 mm de pluie en 2h30. Conséquence : quatre routes ont été fermées entre Aubais et Junas :



• RD140 entre la RD40 et l'entrée Nord d'agglomération de Junas

• RD140 et RD12 à l’entrée Sud d'agglomération de Junas

• RD105 entrée de Junas

• RD 142 entre la RD12 et la RD142 A au sud d'Aubais

16h30 : les gendarmes de l'Hérault ont filmé un véritable torrent qui a surgi dans les rues de Saint-Gély-du-Fesc en début d'après-midi. La vidéo est particulièrement impressionnante.

16h20 : l'une de nos journalistes a filmé les conséquences des fortes pluies dans le Gard. La route D12 entre Aubais et Gallargues est inondée et fermée à la circulation.

16h17 : le Gard et l'Hérault passent en vigilance rouge pour pluies et inondations.

16h05 : les journalistes de France 3 Occitanie nous font parvenir la photo d'une route inondée entre Saint-Gély-du-Fesc et Combaillaux. On découvre une voiture littéralement échouée sur une chaussée submergée par les eaux.

Une voiture abandonnée sur la chaussée inondée entre Saint-Gély-du-Fesc et Combaillaux • © Gendarmerie de l'Hérault

16h01 : l'orage ne faiblit pas sur Montpellier. Plusieurs rues sont fermées, indique la mairie dans un tweet. Le quai du Pirée est également fermé depuis 15 heures.

15h55 : les premiers cumuls sont importants depuis le début des orages en milieu de journée. Selon Météo-France Sud-Est, il est tombé en "une heure glissante" 76 mm à Villevielle dans le Gard, 74 mm à Sommières, toujours dans le Gard et 60 mm à Prades-le-Lez, dans le département de l'Hérault.

15h45 : l'orage continue de stationner entre Hérault et Gard, indique Météo Gard dans un tweet. Selon l'organisme météo, les cumuls atteindraient (selon des estimations radar) jusqu'à 140 mm du côté d'Aubais, Congénies et Junas.

15h35 : à Saint-Gély-du-Fesc, l'eau est montée jusqu'à 1,5 m selon les journalistes de France 3 Occitanie présents sur place. Deux personnes ont été secourues par les pompiers.

15h15 : A Saint-Clément-de-Rivières, où de très fortes pluies se sont abattues, la mairie a envoyé un SMS aux parents d'élèves pour les rassurer mais aussi pour leur demander de ne pas venir chercher leurs enfants : "Enfants des écoles et de la crèche en sécurité" peut-on lire sur le message qui se poursuit : "Ne pas venir les chercher, ne pas les emmener dans que la situation ne s'améliore pas".

A Saint-Clément-de-Rivière, un SMS a été envoyé aux parents d'élèves pour leur demander de ne pas venir chercher leurs enfants pendant l'orage. • © DR

15h05 : les fortes pluies laissent craindre une montée rapide des eaux du Lez. Selon le site Vigiecrues "les précipitations attendues, notamment de part leurs intensités potentielles, sont susceptibles de générer des montées rapides et du ruissellement sous les orages les plus intenses".

14h55 : sur Twitter, la préfecture de l'Hérault prévient : "des lignes pluvio-orageuses, parfois stationnaires, vont se succéder cet après-midi" et appelle à la prudence. Les orages pourraient également "s'accompagner de rafales de vent de 70 à 80 km/h.

14h30 : des "ruissellements" parfois "importants" sont signalés au Nord de Montpellier, notamment à Prades-le-Lez, comme l'indique Météo Languedoc. En cause, un orage "peu mobile".

"Ces orages présentent une forte activité électrique. Les cumuls observés sont de l'ordre de 15 à 20mm localement 30 à 50 mm." souligne Météo France qui a placé l'Hérault en vigilance orange pour orages/pluie/ inondations jusqu'à mercredi matin.

Les pompiers héraultais ont effectué une reconnaissance sur le secteur de Saint-Gely-du-Fesc "pour des eaux de ruissellement autour du magasin Intermarché où un morceau du faux plafond se serait effondré avec les infiltrations de l’eau."

Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer et il n'y aurait pas de danger pour les clients.

Dans le hameau de Galabert, situé à 2,5 km de Saint-Gely, en direction de Ganges, les rues se sont transformées en torrent : selon notre confrère de France 3 Nicolas Chatail, qui se trouve sur place, il est tombé 100 mm de pluie en 45 minutes.

Le SDIS 34 recommande d'éviter les déplacements inutiles et appelle les automobilistes à la prudence.