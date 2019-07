Montpellier : des cadavres conservés dans un camion réfrigéré sur le parking du CHU, faute de place à la morgue

60 coffres mortuaires saturés

Malheureusement, c’était prévisible, l’été on a un million de touristes en plus", précise Eric Bacciono, médecin légiste et chef de service de l'unité de médecine légale au CHU.

Le problème à l’origine, ce n'est pas tellement le stockage des cadavres, puisque l’hôpital peut les faire séjourner au funérarium de Grammont ou dans des coffres, ce qui pose juste un problème de transport. Le réel problème c'est vraiment d'arriver à autopsier les gens dans un délai raisonnable. C’est inhumain de faire attendre les familles une semaine. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre cette mesure.

Montpellier : la morgue du CHU - 16 juillet 2019. / © F3 LR R.Talbot

Le même dispositif prévu en cas d’attentat

On s'est basé sur ce que j’ai vécu à Nice, puisque j’ai passé deux jour à Nice pour les attentats. Devant un afflux de 85 cadavres, ils étaient débordés et donc ils avaient loué des camions frigorifiques. C’est exactement le même type de camion.

Le 10 juillet, le Procureur de la République de Montpellier a alerté sur le manque de places à la morgue du CHU.Deux jours plus tard, un camion frigorifique transportant habituellement des produits frais et surgelés, arrivait sur le parking de l’hôpital pour servir d'annexe. A l'intérieur, aujourd'huiC'est la capacité maximale.La semaine dernière, des familles ont dû attendre une semaine pour l'autopsie de leur proche, contre un délai normal de trois jours.Les 60 coffres mortuaires de la morgue de Montpellier ne suffisent plus.La canicule n'est pas la cause principale de cet afflux de corps pour autopsie. L'augmentation constante de la population dans l'Hérault, les touristes supplémentaires en été, les morts inexpliquées et les noyades sont à l'origine de l'accroissement du travail et des interventions des légistes, soit pour des expertises légales et/ou des autopsies.Les vacances du personnel s'ajoutant à celà... Il faut donc prendre des mesures d'urgence pour accroître la cadence des autopsies et surtout les capacités de stockage des corps.Pour le médecin légiste, le camion réfrigéré est donc une solution efficace et humaine :En cas de catastrophe ou d'attentat, 3 centres hospitaliers d'Occitanie :. Des précautions prises depuis les attentats de Nice en 2016.La situation de la morgue de Montpellier devrait revenir à la normale d'ici à une semaine...