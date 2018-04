Montpellier : une étudiante en médecine retrouvée morte dans son appartement

Une étudiante en médecine retrouvée morte

Elle n'avait plus donné de nouvelles depuis plus d'un mois​

"Rien de suspect"

Une autopsie va être pratiquée

L'information a été révélée par nos confrères de Polynésie la 1ère "Nous vous annonçons que les recherches concernant notre fille Ahutuu Vlamos Vairau sont arrêtées et c'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons son décès à Montpellier ce vendredi 13 avril 2018.", écrit la famille de la jeune étudiante dans un post relayé par le compte Facebook de l' association des étudiants de Polynésie Française La police a retrouvé le corps de la jeune femme dans son appartement de Montpellier vendredi 13 avril. "Ahutuu Vairau n’avait plus donné de ses nouvelles à ses parents depuis octobre 2017. Le dernier contact établi datait du 9 mars 2018 ; elle avait échangé avec une amie. Depuis, ses proches étaient sans nouvelles d’elle.", d'après les informations de nos confrères de Polynésie la 1ère.Au vu des premières constatations, la mort de cette Polynésienne n'a "rien de suspect" a appris France 3 Languedoc-Roussillon de source policière. La police est allée au domicile de cette étudiante vendredi en fin de matinée après le signalement d'une disparition inquiétante. Toutes les pistes restent ouvertes mais l'hypothèse d'une mort naturelle est privilégiée pour le moment.La police a trouvé la porte de l'appartement de cette femme verrouillée. Elle ne présentait aucune trace d'effraction. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de trace de lutte. Par ailleurs, aucun message qui pourrait laisser penser à un suicide n'a été découvert.Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de la mort de cette femme de 20 ans. Une autopsie va être pratiquée en début de semaine prochaine.