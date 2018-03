Montpellier : Rémi Gaillard en colère après Facebook, il écrit à Mark Zuckerberg

En fait, maintenant faut avoir des dollars pour faire de l'audience !

"Tu as réduit la portée de toutes les pages pour. Et tu incites les pages à "créer des publicités pour booster les publications". En fait, maintenant faut avoir des dollars pour faire de l'audience !"Alors, l'humoriste utilise un réseau social pour interpeller Mark Zuckerberg : "T'as justifié récemment que le nouveau fil d'actualité vise à".Rémi Gaillard a décidé d'ajouter quatre pages à son compte. "Les Restos du Coeur qui aident les personnes démunies en France, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) la plus grande ONG de défense des droits des animaux, Stromae l'un des plus grands artistes francophones et... le groupe milliardaire Total." "Et tu incites les pages à "créer des publicités pour booster les publications". En fait, maintenant faut avoir des dollars pour faire de l'audience !Et Rémi Gaillard de conclure : "Allez Mark, rallume le réseau et arrête de faire le con ! Faire du bilan et du chiffre, mais pas sur les assos et les troubadours. Y a pas la liberté si t'es pas prisonnier, merci de m'éviter de m'enfermer en live dans une autre cage..."Avant un petit geste de familiarité envers une des plus grosses fortunes du monde : "bisous".