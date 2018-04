Montpellier : rentrée sous surveillance à l'université Paul Valéry

Les voitures ne seront pas autorisées sur les parkings des deux sites et les accès aux bâtiments se feront sur présentation des cartes professionnelles pour (...) vérifier que seuls les collègues et les étudiant-e-s de l'établissement puissent accéder au campus." peut on lire dans le communiqué de l'université.



Trois bennes de chaises et de tables inutilisables aux ordures

Le blocage n'est plus d'actualité" affirme Patrick Gilli, le président de l'Université Paul Valéry.

La direction de l'université a prévenu étudiants, étudiantes et personnel par mail mercredi soir : las'effectueralundi 30 avril à la fac Paul Valéry de Montpellier.La sécurité sera renforcée sur les campus :La direction affirme avoir pris ces précautions particulières car elle s'attend à uneavec une série de manifestations annoncées du 1er au 3 mai.Toutes les entrées des bâtiments ont été libérées des encombrants qui les obstruaient. Selon la direction, il a fallu encore jeter beaucoup de tables et de chaises devenues inutilisables : de quoi remplir trois nouvelles bennes.Lundi 30 avril, tous les personnels, enseignants comme administratifs et techniques, devraient pourvoir récupérer leurs locaux et leurs espaces de travail.La police judiciaire était intervenue lundi 23 à la faculté de lettres, sur un site quasi désert à cause des vacances. Les policiers ont constaté les dégradations commises, principalement des tags.Ils sont estimés àl'université : une somme qui comprend, outre les travaux de peinture à venir, les dégâts commis sur les serveurs informatiques et les paiements des sociétés de sécurité extérieures.