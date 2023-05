VIDÉO. Ils s'étaient dit oui à Montpellier il y a dix ans, revivez en images le premier mariage homosexuel en France

Le 29 mai 2013, le premier mariage de personnes de même sexe a lieu en France à Montpellier. Devant les caméras des médias du monde entier. Un mariage sous tensions après des mois d'opposition dans la rue et à l'Assemblée Nationale. 10 ans après, le mariage pour tous est entré dans les mœurs de la société française.

Voilà dix ans que le premier mariage pour tous a été célébré en France... et à Montpellier.

Le 29 mai 2013, Bruno Boileau et Vincent Autin sont le premier couple homosexuel à se marier en France. Sur Twitter, de nombreux comptes repartagent ce moment "il y a dix ans la loi mariage pour tous prenait corps avec l'union de Bruno et Vincent à Montpellier".

En effet, après des mois de débats houleux dans les rues comme sur les bancs de l’Assemblée Nationale, la loi "mariage pour tous" qui autorise le mariage pour les personnes de même sexe est adoptée.

Quelques semaines plus tard, à Montpellier, cette loi s’incarne dans les visages de Bruno Boileau et Vincent Autin. Le 29 mai 2013, des médias du monde entier assistent pour l’Histoire à leur mariage.

D'abord on avait l'intention de nous unir pour construire famille. Et puis après il y avait tout ce qui nous dépassait, c'est à dire qu'on se retrouvait à incarner une loi et à l'inaugurer.