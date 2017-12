Conte de Noël : deux dauphins échoués sur la plage de Sète ont été sauvés

Deux dauphins échoués sur la plage de Sète

"Ils avaient du mal à gagner le large"

Les dauphins sont "en bonne santé"

Illustration / © Pixabay

On tient notre joli conte de Noël en Occitanie Joints par téléphone par France 3 Languedoc-Roussillon, les pompiers de l'Hérault nous ont appris que deux dauphins, qui étaient échoués sur la plage des trois digues de Sète, ont pu être sauvés grâce à l'action commune des sauveteurs nautiques de Sète et d'Agde ainsi que celle du Cross-Med, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée."Les dauphins étaient vivants à l'arrivée des secours. Ils avaient du mal à gagner le large", indiquent les pompiers. Le Cross-Med, Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage en Méditerranée, lui aussi joint par téléphone, nous a indiqué qu'un vétérinaire spécialisé avait été contacté pour lui "demander conseil".Le vétérinaire a alors préconisé de raccompagner les dauphins dans des eaux plus profondes. Ce qui a été fait très rapidement et avec le plus grand soin. L'histoire se termine bien puisque les dauphins ont regagné la mer et sont "en bonne santé", conclut le Cross-Med. La rapidité de l'intervention des secours ne leur a pas permis de prendre des images de ce joli conte de Noël. Mais on espère que ces quelques lignes auront suffi à vous faire sourire.