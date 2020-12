Lot : un jeune homme de 25 ans tué par une balle perdue pendant une battue de chasse

Vers la piste d'un accident

Réactions dans la classe politique

C’est avec le cœur meurtri que j’apprends le décès d’un jeune de 23 ans à Calvignac, dans ma circonscription, lors d’une battue de chasse. La justice fera toute la lumière. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille et je compatis à leur douleur. https://t.co/AE9KlZviYk — Huguette Tiegna (@Huguette_Tiegna) December 2, 2020

Suite au décès tragique d’un jeune homme de 25 ans à Calvignac (Lot) aujourd’hui,tué alors qu’une action de chasse se déroulait à proximité, toutes mes pensées vont à la famille et aux proches de la victime. L’enquête devra faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame — Berangere Abba (@b_abba) December 2, 2020

C'est lors d'une partie de chasse au gros gibier que le drame est arrivé. Ce mercredi 2 décembre en fin d'après-midi, un jeune homme de 25 ans est décédé d'un tir de fusil de chasse alors qu'il se trouvait à proximité d'une battue.La victime, un habitant de Calvignac d'origine anglaise, ne participait pas à la chasse. D'après les premiers éléments, le jeune homme était en train de couper du bois à une centaine de mètres de la maison familiale. Une tronçonneuse et une échelle ont été retrouvées près du corps.Le maire de Calvignac, Didier Burg, a expliqué qu'il "connaissait bien la victime" et a précisé que "la battue était autorisée".Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un accident. Le tireur, un jeune homme qui n'est pas originaire de Calvignac, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Une enquête a été ouverte par le parquet de Cahors.D'après nos informations, le père de la victime était décédé l’an dernier et sa mère, il y a 5 ans. Le jeune homme accueillait des membres de sa famille, en ce moment, dont son frère.Réagissant à ce "dramatique accident", le président de la Fédération départementale des chasseurs du Lot, André Manié, a présenté ses "sincères condoléances" à la famille de la victime, précisant que "l'enquête menée par la gendarmerie déterminera les circonstances exactes de cet accident".Ce jeudi, l'émotion est très vive dans le petit village de Calvignac. Huguette Tiégna, la députée En Marche du Lot a réagi à ce drame.La secrétaire d'Etat à la biodiversité, Bérangère Abba, a adressé "ses sincères condoléances" à la famille du jeune anglais décédé.