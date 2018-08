Lozère : un mort et un blessé grave dans un accident entre une moto et une voiture

Appel à la prudence

Les pompiers sont intervenus samedi en fin de matinée pour un accident de la route impliquant une moto et une voiture.Les deux véhicules sont entrés en collision lors d'un dépassement sur la RD31, non loin de Mende.Le conducteur de la moto et décédé. La conductrice de la voiture est, quant à elle, blessée gravement et a été rapidement prise en charge par les secours.Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'accident.La gendarmerie de Lozère appelle à la plus grande prudence au vu de la multiplication d'accidents survenus sur les routes du département."Si les chiffres de l’accidentalité des 2RM étaient plutôt bons depuis le début de l’année 2018 une série noire d’accidents pour certains très graves viennent de se produire sur les routes du Département de la Lozère impliquant des deux roues motorisés", indiquent-ils sur leur page Facebook."Nous lançons donc un appel à la plus extrême prudence et au strict respect des règles du code de la route. Motardes, motards, vous aimez nos routes et nos beaux paysages, faites en sorte d’en profiter encore longtemps", poursuivent-il.