Lozère : une proposition de loi pour faire inscrire les bruits de la campagne au patrimoine rural

Si vous ouvrez la voie à des plaintes parce qu'on accepte plus la réalité d'un territoire, on va abîmer toutes les campagnes françaises et donc au même titre que ce qui existe pour l'UNESCO, avec une protection du patrimoine bâti, les croix, les églises, les châteaux, là on protègerait les odeurs et les bruits intrinsèques à la vie rurale.