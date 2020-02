Meeting de Carles Puigdemont : 100.000 personnes rassemblées à Perpignan

Plusieurs milliers de Carles Puigdemont attendent déjà le leader indépendantiste catalan, certains depuis 8 heures ce matin, au Parc des Expos à #Perpignan

Plus d'infos ►https://t.co/NqLarlNBjX pic.twitter.com/jJZsaXJClf — France 3 Occitanie (Montpellier) (@F3Languedoc) February 29, 2020

L'ex-président de la Generalitat, Carles Puigdemont, revient pour la première fois depuis deux ans au plus près de la Catalogne pour un meeting géant au Parc des Expositions de Perpignan, ce samedi.Les indépendantistes sont venus de toute la Catalogne pour écouter la prise de parole de l'ancien président de l'exécutif catalan, aujourd'hui eurodéputé. Ces soutiens lui réservent un accueil chaleureux dans cette ville toute proche de la frontière, qu'ils considèrent comme "la capitale de la Catalogne Nord".Le parking du site accueillait à midi entre 100.000 personnes, selon les autorités, et 150.000 personnes, selon les organisateurs. La foule s'est rassemblée sur le site ouvert dès 8 heures du matin pour fluidifier le passage.Prévu à midi, le début de l'intervention a été décalé à 13 heures, en raison d'une centaine de bus bloqués dans la circulation, à la frontière franco-espagnole, selon l'organisation.



Il s'agit de la plus grande manifestation qui a eu lieu à Perpignan depuis 1907, lors des manifestations vigneronnes.



Un ex-président de retour en "Catalogne Nord"

À quelques minutes du début du meeting, des dizaines de milliers d'indépendantistes ont investi le Parc des Expositions de Perpignan / © FTV

Les séparatistes catalans se préparent / © FTV

Sur le chemin du Parc des Expos de Perpignan / © FTV

Certains étaient présents dès l'ouverture du parking / © FTV



En direct de Perpignan

La prise de parole du leader indépendantiste catalan, exilé en Belgique depuis la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne en 2017, est très attendue.Carles Puigdemont est accusé de sédition par la justice espagnole. Mais, depuis qu'il est entré au Parlement européen en juin 2019, il estime pouvoir bénéficier de l'immunité parlementaire. Il peut donc théoriquement se déplacer en France sans risque d'extradition.Une situation qui risque de ne pas durer ; le Parlement européen a lancé, en janvier, une procédure de demande de levée de cette immunité.Avant lui, les eurodéputés Clara Ponsati et Toni Comin ont pris le micro. Eux aussi ont participé à la déclaration d’indépendance et ont fui la justice espagnole. Des vidéos d’autres indépendantistes, notamment les prisonniers politiques Oriol Junqueras et Jordi Cuixart, restés en Espagne et condamnés à 9 et 13 ans de prison pour "sédition", ont été diffusées.

Le Conseil pour la République Catalane, organisateur de l'évènement, diffuse en direct le meeting de Perpignan.





Puigdemont reçu à bras ouverts par les élus locaux

L'eurodéputé catalan a pris la parole, ce samedi matin à la mairie de Perpignan / © FTV

Devant la mairie de Perpignan, ils étaient nombreux pour venir soutenir le leader catalan / © FTV



Des difficultés de circulation

13H13 : https://t.co/CIR3eRzpYv bouchon terminé entre la Frontière Espagnole et la barrière de péage du Perthus

Sortie N°41 Perpignan Nord trafic ralenti sur 10 km

Sortie N°42 Perpignan Sud, trafic ralenti sur 500m, suite au meeting prévue à Perpignan #A9 #InfoTraf — Autoroute A9 (@A9Trafic) February 29, 2020

Les bus affrétés pour les sympathisants à leur arrivée dès 10 heures / © FTV

Beaucoup de sympathisants catalans sont venus dès la veille pour pouvoir arriver au plus tôt sur le Parc des Expos / © FTV

[ITINERAIRES ET STATIONNEMENT]

dans le cadre de la manifestation prévue le samedi 29 février sur la parking du palais des expositions pic.twitter.com/wxebBChlxT — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) February 28, 2020



Accueilli par l'Usap

François Rivière et Carles Pugdemont se rencontrent à l'occasion du match Perpignan- Rouen / © FTV

Carles Puigdemont a été accueilli à 9 heures à la mairie de Perpignan par le maire Jean-Marc Pujol, avec son successeur à la tête de la Generalitat, Quim Torra. Il a remercié le maire pour son "geste républicain". "La liberté d'expression n'a pas de frontière", a déclaré Jean-Marc Pujol.Après la mairie, Carles Puigdemont était invité par le conseil départemental. Il a été reçu par la présidente Hermeline Malherbe.Entre 12 et 15.000 voitures étaient attendues, ainsi que 600 bus et 450 camping-cars. Certains sont venus dès la veille, pour être présents au plus tôt pour assister au meeting.Une dizaine de kilomètres de bouchons ont été signalés à la frontière, au Perthus et au Boulou notamment, dès 11 heures, par les gendarmes. Sur l'A9, des centaines de personnes sont bloquées aux sorties les plus prises par les personnes venues assister au meeting.Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Tous les effectifs de police des Pyrénées-Orientales ont été mobilisés, ainsi qu'une compagnie de CRS de Carcassonne, des tireurs d’élite sur les toits, et cinq escadrons de gendarmerie mobile en renfort, dont un à la frontière. L'Agence Régional de Santé a également été mise en alerte, pour d’éventuels cas de Coronavirus.Les fouilles sont également systématiques. Plusieurs centaines de journalistes, notamment la presse catalane, sont présents. Les itinéraires et les consignes de stationnement ont été modifiés pour l'événement.Vendredi soir, Carles Puigdemont est venu assister au match de l'Usap face à Rouen, au stade Aimé-Giral. Il a été accueilli comme une rock star par le président du club, François Rivière, qui l'a invité. De nombreux journalistes de la presse catalane étaient présents. Son nom a été inscrit au tableau d'honneur."Je suis très heureux de pouvoir venir en terres catalanes, a-t-il déclaré à cette occasion, de voir le drapeau catalan, de partager la même culture, et enfin d’être chez moi, chez nous, c’est un honneur d’avoir cette opportunité."Il est attendu à la Casa de la Generalitat en coeur de ville de Perpignan samedi soir. Dimanche, il se rendra au Mémorial de Rivesaltes, avant de repartir à Bruxelles.