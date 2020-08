Coronavirus : la préfecture autorise une jauge de 8 000 spectateurs pour le match USAP-Colomiers à Perpignan

Respect des règles sanitaires

C'est sur les réseaux sociaux que l'annonce officielle est parvenue. "La Préfecture des Pyrénées-Orientales vient de nous annoncer officiellement que nous pourrons accueillir 8000 spectateurs au Stade Aimé Giral pour notre prochain match amical face à Colomiers Rugby", communique l'USAP sur sa page facebook.Vendredi 21 août, le club catalan pourra ainsi accueillir 8 000 spectateurs pour son match amical face à Colomiers au stade Aimé Giral de Perpignan. Jusqu'à présent, la jauge d'un stade a été fixée à 5 000 spectateurs par le Gouvernement. En revanche, chaque club est en droit de demander une dérogation auprès de sa préfecture respective.Une demande rapidement formulée par l'USAP et qui vient tout juste d'aboutir. Les autorités attendaient de voir l'organisation du match de vendredi dernier pour accorder ou non cette dérogation. Les règles sanitaires ayant été respectées, la préfecture a fait confiance au club pour l'organisation de son prochain match."Nous tenions à remercier tous les supporters présents vendredi pour l'opposition entre l'USAP Formation et l'USAP Barbarians pour leur comportement exemplaire, qui nous a permis d'obtenir cette autorisation", poursuit le club.Les billets sont à la vente via la billetterie en ligne . 3000 places ont été réservées pour les abonnés.Cette autorisation est uniquement valable pour le match de ce vendredi 21 août. Les dirigeants de Perpignan devront déposer un nouveau dossier s’ils veulent organiser d’autres rencontres à plus de 5 000 spectateurs.Cette autorisation est une première en France. En effet, les clubs de foot de Nantes, Bordeaux et Marseille ont eux aussi formulé des demandes pour obtenir des jauges plus importantes, toutes refusées jusqu'à présent.