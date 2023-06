Interpellation d'un homme soupçonné du gigantesque incendie d'Opoul en juin 2022, annonce le procureur de Perpignan

Un homme a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur l'incendie qui avait ravagé plus de 1 000 hectares à Opoul-Perillos dans les Pyrénées-Orientales à la fin du mois de juin 2023, a annoncé le procureur de la République à Perpignan, mercredi 14 juin 2023.

Un an après l'immense incendie qui avait dévasté 1 100 hectares entre les communes d'Opoul et de Salses dans les Pyrénées-Orientales, le procureur de la République de Perpignan annonce ce mercredi 14 juin 2023, qu'un homme né en 1971 a été interpellé lundi par la gendarmerie à l'issue d'une enquête minutieuse.

Deux autres incendies ?

Le pyromane présumé est également fortement soupçonné d'avoir déclenché deux autres incendies à Espira de l'Agly et à Calce en août 2022.

Le 28 juin 2022, le feu d'Opoul, un des plus importants de la décennie dans le département, avait brûlé forêt et garrigue et détruit quelques habitations, ne faisant heureusement pas de victimes. D'abord placé en garde à vue, cet homme, habitant dans le secteur de Rivesaltes, vient d'être incarcéré.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s’était rendu sur place pour soutenir les services de l’État et les sapeurs-pompiers déployés sur place.

Le ministre reconnaissait alors que "la saison [était] sèche et les départs de feu plus nombreux" que l’année précédente, la piste de l'incendie criminelle était déjà privilégiée. "Je veux redire ici toute la fermeté que l’État aura si nous trouvons les responsables de ses incendies qui risquent jusqu’à 10 ans de prison", avait précisé Gérald Darmanin.

Écrit avec Marc Tamon.