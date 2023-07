PHOTOS. Un septième nid de tortue caouanne découvert sur la plage, l'année de tous les records en Catalogne

Et de sept ! Un nouveau nid de tortue caouanne a été découvert dimanche 30 juillet 2023 dans le Delta de l'Ebre au sud de Tarragone. Une femelle a pondu 36 oeufs sur la plage, qui ont aussitôt été mis à l'abri pour favoriser leur éclosion.

C'est le septième nid découvert cette année en Catalogne, le quatrième dans le Parc naturel du Delta de l'Ebre. Encore une fois, une tortue caouanne (Caretta caretta) a choisi une plage catalane pour pondre 36 œufs.

Ce sont des techniciens du parc qui ont repéré les traces laissées par le reptile marin sur le sable dimanche 30 juillet 2023 à Platja del Migjorn, au sud de Tarraogne, et qui ont alerté les spécialistes de la Fondation pour la conservation et la récupération des animaux marins (CRAM).

Les œufs ont aussitôt été soigneusement récupérés et déplacés vers Platja del Serrall car la zone risquait d'être inondée.

Record historique en Catalogne

Au total, ce sont sept nids de tortues marines qui ont été repérés et mis sous protection cette année sur le littoral catalan, dépassant le record historique de 2021 (cinq nids localisés).

Trois précédents nids de tortue caouanne avaient déjà été découverts dans ce même Delta de l'Ebre, le dernier le 7 juillet dernier à El Trabucador. La femelle avait pondu 76 œufs sur la plage. Le 2 juillet, c'est plus au nord, sur la plage de Coma-Ruga, à El Vendrell, qu'une tortue caouanne avait enfoui 119 œufs sous le sable.

Nid dans l'Hérault

Le 9 juillet, une tortue caouanne avait également créé la surprise en creusant son nid sur la plage de Marseillan, dans l'Hérault. Une première ! "C'est complètement exceptionnel, il n'y a jamais eu de ponte de tortues caouannes ici", avait fait remarquer Renaud Dupuy de la Grandrive, directeur du milieu marin d'Agde et de l'Aire Marine Protégée de la Côte Agathoise.

La saison de reproduction de la tortue caouanne commence début juin et dure jusqu'à fin octobre. Les mères font généralement leur nid entre la mi-juin et la fin juillet, et les jeunes commencent à émerger du début août à la mi-octobre.

Espèce menacée

On trouve la caouanne dans tous les océans et donc en Méditerranée. Elle affectionne particulièrement les eaux salées et les estuaires. Les femelles sortent de l'eau uniquement pour pondre sur la plage. Cette tortue de mer a un faible taux de reproduction. Les femelles pondent en moyenne quatre couvées puis ne pondent plus aucun œuf pendant deux à trois ans.

Souvent victime de filets de pêche à l'abandon, cette tortue marine est aujourd'hui considérée comme une espèce menacée et elle est protégée par l’Union internationale pour la conservation de la nature.