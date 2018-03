VIDEO. Procès Rançon à Perpignan : les frères d'une victime se jettent sur l'accusé

Une réaction évidemment inadmissible dans un prétoire mais que chacun peut comprendre

Procès Rançon : Maitre Nicolau réagit à l'incident d'audience

Incident d'audience ce midi à Perpignan. Alors que le président annonce la suspension de la séance lors du procès de Jacques Rançon, les deux frères d'une victime ont traversé la salle pour se jeter sur l'accusé. Ils ont été expulsés par les forces de l'ordre.Les deux frères de Marie-Hélène Gonzalez, tuée et mutilée par Jacques Rançon en 1998 n'ont pas supporté l'évocation des faits toute la matinée . Alors qu'ils étaient du côté de la partie civile, derrière leurs avocats, ils ont sauté et traversé la salle d'audience pour tenter d'attraper Jacques Rançon, protégé par son box.La réaction de Maître Nicolau, avocat des parties civiles: "Je pense que c'est une réaction qui est évidemment inadmissible dans un prétoire mais que chacun peut comprendre. Pour nous, il s'agit d'un homme qui a commis des actes terribles et pour les frères de Marie-Hélène, il s'agit d'un homme qui a agressé leur soeur, qui l'a tuée, l'a dépecée.Réaction de maître Capelet, avocat de Jacques Rançon : " Je pense qu'aujourd'hui, la tension était à son paroxysme et la journée n'est pas terminée. . C'est réellement pour elles un calvaire de voir ce qu'on a pu voir ce matin.D'une certaine façon, je comprends cette réaction. Je ne l'excuse pas. On est tous des êtres humains. On a deux frères qui souffrent depuis de nombreuses années et qui sont confrontés de nouveau à cette réalité de la perte de leur soeur.En se mettant à leur place et en faisant appel à notre humanité, on peut comprendre qu'ils puissent avoir ce genre de réaction.. Il faut que ce procès se termine dignement."Les débats se poursuivent cet après-midi par le témoignage de proches de Marie-Hélène Gonzalez au moment des faits. Sa mère devrait assister à l'audience. Pour suivre le direct de l'audience.