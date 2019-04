Une “ ferme de l'horreur ” découverte dans les Pyrénées-Orientales

Au départ, nous intervenions sur un cas de maltraitance de cheval sur un terrain privé. Puis, au loin, nous avons aperçu un terrain, de bric et de broc. Nous avons vu des cochons et des chèvres naines. On s’est présenté en faisant croire au propriétaire que nous voulions acheter des cochons, et nous avons pris des photos.

"C’était horrible. Nous sommes parvenus à épargner ces pauvres bêtes d’innombrables souffrances et de pendaisons assurées. »., l’association « Un refuge, un cœur", se félicite de son intervention. En lien avec la gendarmerie, ils ont démantelé une ferme qu’ils qualifient de "ferme de l’horreur". Céline Henri, l’une des bénévoles, fondatrice de l’association, a participé à l’opération.Céline Henri poursuit son témoignage. Elle nous affirme que le propriétaire vendait ses cochons 50 euros et ses chèvres 100 euros, avec possibilité d’abattage. Il fallait attendre une journée pour les avoir dans ce cas, le temps qu’il les tue.Des pattes d’ânes au sol, des cadavres de chèvres dans une remorque, des os au sol… Céline Henri se pose la question : "que mangeaient ces pauvres bêtes ? Je m’en doute mais bon…"L’association "un refuge, un coeur" est reconnaissante envers la gendarmerie, qui, selon Céline Henri, a agi vite. 48 heures après l’alerte, le propriétaire était entendu. Une semaine plus tard, les bénévoles allaient sur place afin de récupérer les animaux. Au total, 13 cochons et 2 chèvres sont aujourd’hui bichonnés au cœur du refuge. Ils seront bientôt disponibles à l’adoption.Pour le moment, le propriétaire a fait l’objet d’un rappel à la loi. "Mais ce n’est pas fini" assure Céline Henri. "Il est quand même impliqué dans une histoire d’abattage illégal, travail dissimulé et ce n’est pas la première fois".L’association "Un refuge, un cœur" a été créée il y a trois mois et est présidée par Sarah Henri. Pour le moment, l’association qui compte une quinzaine de bénévoles, ne touche aucune subvention.Céline Henri appelle donc aux dons et aux bénévoles. L’association "un refuge, un cœur" a une capacité d’accueil de 250 chiens. En ce moment, une cinquantaine de chiens sont à l’adoption ainsi qu’une vingtaine de chats. Poneys, poules, canards… Tous les animaux sont recueillis. Il y a également un centre d’éducation canin "pour réhabiliter l’éducation et combler les carences des maîtres".En ce moment, l'association travaille sur d’autres enquêtes d'abattage illégal.