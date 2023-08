VIDEO. Un violent incendie en cours près d'Argelès-sur-Mer, 200 pompiers sur place, des habitants évacués vers un gymnase

Un incendie s'est déclaré ce lundi 14 août à une quinzaine de kilomètres au sud de Perpignan, du côté de Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. 200 soldats du feu sont sur place. Des évacuations ont été ordonnées et les sapeurs-pompiers de l'Hérault ont été appelés en renfort.

Le SDIS 66 a été alerté vers 17 heures ce lundi 14 août qu'un important feu de végétation était en cours à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales, alimenté par la sécheresse et les vents forts dans la zone.

Le feu a démarré du côté du chemin de la Carrerrasse et progresse en direction d'Argelès, dans une zone périurbaine. Des évacuations vers un gymnase sont en cours.

Un important panache de fumée est visible au loin. Plusieurs habitants ont posté des images sur les réseaux sociaux.

Sur place, trois hélicoptères bombardiers d'eau procèdent à des largages et 200 sapeurs-pompiers ont été déployés.

Les sapeurs pompiers de l'Hérault ont été dépêchés en renfort de leurs collègues du SDIS66 sur place.

Certaines personnes présentes à proximité de l'incendie parlent également d'explosions à répétition.

Incendies en série

Ce n'est pas le premier incendie qui se déclare dans le secteur depuis le début de l'été. Le 4 août dernier, un feu avait déjà ravagé 10 hectares à Saint-André. 200 pompiers avaient là aussi été mobilisés pour venir à bout des flammes qui menaçaient un camping et des cabanons. L'adjoint au maire chargé de la sécurité de la commune n'avait alors pas caché ses soupçonssur l'origine du sinistre et évoqué la présence possible d'un pyromane qui sévirait entre Argelès-sur-Mer et Saint-André.