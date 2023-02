VIDEO. Carnaval en Catalogne : créateurs de grosses têtes et de géants de père en fils

En Catalogne, les Gegants et autres Capgrossos sont ancrés dans les traditions festives du carnaval. Visite de l'atelier de l'un des derniers maîtres sculpteurs de géants à Granollers, près de Barcelone.

Certaines traditions familiales peuvent être un peu… encombrantes. C’est le cas dans la famille Aumedes qui, dans son atelier de Granollers, près de Barcelone, s’adonne à la création de Capgrossos et de Gegants, comprenez les grosses têtes et les géants, depuis plusieurs générations.

Une tradition débutée par le père de Ramon Aumedes, qui s’était mis en tête de récupérer ce bestiaire de carnaval après la guerre, dans un souci de conservation.

Ramon Aumedes, sculpteur de Gegants pour le Carnaval • © FTV/Chloé Fabre

Tout naturellement, Ramon Aumedes a donc sculpté sa première création alors qu’il était encore enfant.

Plus de 250 géants à son actif

« Quand j'étais petit, je me disais que quand je serais grand, je construirais une grosse tête. Je pensais alors qu'un géant c'était trop grand pour moi ! », lance dans une boutade celui qui, depuis, a donné vie à plus de 250 géants, 80 animaux fantastiques et des centaines de grosses têtes.

Si Ramon Aumedes est le créateur de ces sculptures géantes, sorte de Geppetto de la fibre de verre et du polyester, c’est son épouse Francina qui se charge de leur confectionner des vêtements sur-mesure.

Francina Morell, costumière de Gegants pour le Carnaval • © FTV/Chloé Fabre

Et en matière de mesures, ici, Francina Morell ne lésine pas : « Regardez, ça c'est seulement la moitié d'une manche d'un géant de 3,80 m. Regardez la largeur, la longueur et l'assise. C'est spectaculaire ! En plus, il faut doubler chaque vêtement ».

Une fois les créations dûment vêtues, il s’agit désormais de les animer. Et cette tâche incombe à Pol Aumedes, le fils de Ramon et Francina, devenu compositeur attitré de l'atelier.

Une chorégraphie pour chaque sculpture

« Moi, je leur donne la vie en musique. Quand la gralla (instrument traditionnel catalan, NDLR) se met à jouer, les Géants se lèvent pour danser. Il y a des compositions pour chacun d’eux, et à chaque partition sa propre chorégraphie. On assiste à une vraie mise en scène. Les géants évoluent comme dans un théâtre », explique celui qui conçoit son travail comme un immense terrain de jeux.

Pol Aumedes, compositeur de musiques pour le carnaval • © FTV/Chloé Fabre

En cette période de carnaval, si vous vous trouvez en Catalogne, il y a de fortes chances que vous croisiez les créations de la famille Aumedes, à la tête de l’un des six derniers ateliers de créations de ce type de l’autre côté des Pyrénées.

Ecrit avec Sandra Canal et Chloé Fabre.