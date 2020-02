Pyrénées-Orientales : une enquête ouverte pour la profanation du cimetière d'Osséja

Les plaques arrachées dans le cimetière d'Osséja (Pyrénées-Orientales), le 13 février 2020. / © Laure Hostalrich

La Mairie a porté plainte

Sur les tombes du cimetière d'Osséja, des croix ont été retournées. / © Laure Hostalrich

Une enquête de gendarmerie a été ouverte, ce 13 février, pour trouver le ou les responsables de la profanation du cimetière d'Osséja, commune de Cerdagne située tout près de la frontière espagnole. Les faits se seraient produits dans le cimetière entre le mardi 11 février au soir et mercredi après-midi.Dans l'enceinte, des vases ont été retrouvés cassés, des plaques arrachées et des croix retournées. En tout, une cinquantaine de tombes, sur les 400 que compte le cimetière, ont été vandalisées."C’est la partie la plus ancienne qui a été visée, confie le maire Roger Ciurana, écœuré. Je ressens un profond dégoût, je ne comprends pas que des personnes puissent s’en prendre à un lieu sacré. C’est un triste spectacle". Une plainte a été déposée par le maire et l'enquête de gendarmerie est en cours pour tenter d’identifier le ou les auteurs.Les familles dont les tombes ont été dégradées peuvent venir en mairie remplir un formulaire de dépôt de plainte.