Pyrénées : un pilote de parapente porté disparu depuis 3 jours

Il s'était envolé jeudi de Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) avec son club en compagnie d'une dizaine d'autres parapentistes parisiens., présents dans le secteur depuis une quinzaine de jours.Mais Didier Kalama, âgé de 57 ans, n'est pas revenu de son excursion dans le massif pyrénéen, comme l'explique une compagne de vol sur Facebook :Ne le voyant pas revenir le soir, les autres parapentistes du groupe ne se sont d'abord pas inquiétés. Ils savaient que Didier Kalama était un pilote confirmé, volant à bord d'un matériel performant, moniteur de parapente, ancien pilote d’essai et pilote de voltige, licencié au club de Piafs à Villebon-sur-Yvette, connu comme montagnard aguerri. Il avait pu, ont-ils pensé, décider de dormir sur le terrain.Mais comme il ne pouvait être joignable ni sur son portable ni sur sa radio , l'inquiétude a gagné le groupe.Aussitôt signalé disparu à la gendarmerie vendredi matin, d'importants moyens de recherche, pédestres et héliportés, ont été mis en oeuvre tant du côté français , dans les Hautes-Pyrénées et en Haute-Garonne, que du côté de la guardia civil espagnole. Les clubs de parentistes de la région participent également aux recherches.Un signalement du disparu le localisait jeudi matin dans le secteur de Saint Lary (Hautes-Pyrénées) autour du pic de Batoua. Un autre témoin l’aurait aperçu jeudi après-midi côté espagnol vers le pic Schrader.La gendarmerie de Bagnères-de-Bigorre, qui centralise les recherches, demande à toute personne ayant aperçu la voile bleue et violette du parapente de prendre contact avec elle.