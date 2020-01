Soldes : un bug informatique met des téléviseurs à 30 euros au lieu de 440 dans des hypermarchés de Montpellier et Nîmes

La loi en faveur du consommateur avec exception

Un téléviseur de cette taille et de qualité à ce prix, ce n'est pas possible !

Des téléviseurs 55 pouces (140 centimètres) soldés au prix de 30€99 au lieu de 439,99 €, de quoi attirer comme des mouches en cette première journée de soldes des consommateurs. C'est ce qu'il s'est passé hier aprés-midi dans les rayons électroménagers et hifi C Discount d'hypermachés Géant Casino de Montpellier et Nîmes.Cette bonne affaire s'est propagée à vitesse grand V sur les réseaux sociaux et a conduit à une véritable cohue en fin d'aprés-midi aux caisses du Géant Casino dfu centre commercial Odysseum de Montpellier, comme l'a constaté l'un de nos journalistes Brian Bock.De quoi interpeler la direction et les caisses de l'établissement qui informent rapidement les clients de l'erreur d'étiquetage. Devant le refus des clients de régler un prix soldé plus en rapport, la police nationale a été appelée à la rescousse pour faire évacuer ceux-ci vers 22h30.Dès hier soir, les étiquettes ont été rectifiées dans l'ensemble des rayons C Discount de ces hypermarchés.Si l'on se réfère à l'article L211-A du Code de la consommation, "en cas d'erreur d'étiquetage, la clause s'interprête dans le sens le plus favorable aux consommateurs", explique Michèle Bernarda de la CLCV Occitanie (Association nationale de défense des consommateurs et usagers).Mais de tempérer : la jurisprudence met une exception si un prix anormalement bas est affiché, "le consommateur est considéré comme étant normalement avisé et ne peut donc prétendre considérer que c'est la valeur réelle du produit."Reste que dans le cas présent, c'est une remise de solde qui est affichée, remise normalement sur libre décision du vendeur lui-même.La CLCV s'interrroge cependant sur ces erreurs d'étiquetage récurrentes dans certains hypermarchés, mais aussi sur la perte de repère chez les consommateurs de la valeur réelle des choses.