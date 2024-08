PHOTOS. 655 kg de trop et une amende salée pour une voiture sur l'A62 : on vous explique la réglementation et les risques en cas d'infraction

Un véhicule en partance pour l'Algérie a été intercepté avec une surcharge de plus de 600 kg pendant le week-end du 15 août sur l'autoroute A62 en Tarn-et-Garonne. Des situations fréquentes en période de vacances. Alors que dit la loi et que risque-t-on ? On fait le point.

Attention à la surcharge de votre véhicule lorsque vous prenez la route ! Un automobiliste en a fait les frais récemment sur l'A62 en Tarn-et-Garonne. On vous explique ce à quoi vous avez droit et ce que vous risquez.

655 kilos de surcharge

Les gendarmes de l’EDSR, l'Escadron départemental de la sécurité routière du Tarn-et-Garonne n'en ont pas cru leurs yeux sur l’autoroute A 62 durant ce week-end du 15 août. Ils ont intercepté une voiture chargée comme une mule. L'automobiliste était en partance pour l'Algérie avec de nombreux objets volumineux sur le toit comme le rapporte La Dépêche du Midi.

Après vérification, le véhicule circulait avec plus de 650 kg de surcharge. Le conducteur s’est vu infliger une forte amende de 350 euros. Il a également dû se débarrasser de son chargement avant de pouvoir reprendre la route. Car, il faut le savoir, tout n'est pas permis.

Que dit la loi ?

Pour tout véhicule, les autorités ont fixé une masse maximale autorisée. Elle est inscrite à côté du code G, inscrit sur le certificat d’immatriculation et diffère selon les types de véhicule. En face du code G1 se trouve le poids du véhicule à vide. Le poids maximal des bagages autorisé s'obtient en faisant l'opération du chiffre à côté de G moins le chiffre à côté de G1.

Le poids maximal autorisé du véhicule est inscrit sur la carte d'immatriculation en face du code G et le poids du véhicule à vide en face du code G1. Le poids des bagages autorisé s'obtient en faisant l'opération du chiffre à côté de G moins le chiffre à côté de G1. • © S.Duchampt/FTV

Voitures ou camions sont considérés comme étant surchargés, lorsque le poids total, en incluant les bagages et les personnes, dépasse cette masse maximale.

Cette voiture en partance pour l'Algérie, chargée de meubles, accusait une surcharge de 655 kilos. • © Gendarmerie du Tarn-et-Garonne

Seuls les véhicules, qui respectent cette réglementation sont autorisés à circuler sur le réseau routier français.

Quels sont les risques ?

Comme pour l'automobiliste sur l'A62, vous risquez une amende, allant de 135 euros à plus de 350 euros. Tout dépassement du poids autorisé, excédant 5 % peut faire l’objet d'une sanction et d’une immobilisation du véhicule. Enfin, en cas de débordement de chargement, l’amende est de 68 euros.

Mais le plus gros enjeu est bien sûr celui de la sécurité et des risques, pris pour soi-même et pour les autres automobilistes. L’article R.312-19 du Code de la route prévoit qu’une voiture surchargée ne doit pas provoquer de dommages ou de danger sur la route.

Chaque été, des dizaines de voitures sont sanctionnées sur la route des vacances. Alors pour éviter que vos congés se transforment en cauchemar, il vous est conseillé de vérifier le poids de votre véhicule.