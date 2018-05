Premiers championnats de France de rugby adapté à Bressolles (82)

Bressolles (82) : 1er championnat de France de rugby adapté

Le rugby adapté, c'est quoi ? Comme pour bien d'autres disciplines sportives, il s'agit d'adapter un sport à des joueurs souffrant de handicap mental (à ne pas confondre donc avec le handisport, pratiqué par des personnes handicapées moteur).La fédération française de sport adapté existe depuis le début des années 70 et petit à petit, les disciplines y sont arrivées. Elle ssont cinquante actuellement.Le rugby en fait partie et se développe depuis une quinzaine d'années.Ce dimanche 27 mai 2018, pour la première fois se tenit les championnats de France de rugby adapté. c'était à Bressoles, dans le Tarn-et-Garonne. Sous l'égide d'Emile Ntamack, ancien international et parrain de l'association Ovalie Espoir.