SNCF. Le train Paris-Toulouse heurte une personne sur les voies, un mort et plusieurs centaines de passagers bloqués

Le train assurant la jonction entre Paris et Toulouse, ce jeudi 28 novembre 2024, est à l'arrêt depuis la fin de matinée dans le Tarn-et-Garonne. En cause : un accident avec un piéton sur les voies.

L'accident s'est produit aux alentours de 11h30, ce jeudi 28 novembre 2024, sur la ligne SNCF reliant Paris à Toulouse. Un train a percuté une personne se déplaçant sur les voies au niveau de Caussade dans le Tarn-et-Garonne. Le piéton est décédé.

Les équipes de secours et autorités compétentes se sont rendues sur les lieux de l'accident à 13 heures. Le trafic ferroviaire est interrompu dans ce secteur.

Trafic interrompu, les passagers en attente

Environ 300 personnes se trouveraient à bord du train accidenté. Et devaient donc patienter pour poursuivre leur voyage. "Les circulations sont interrompues entre Montauban et Cahors suite à un accident de personne. La reprise du trafic est prévue aux alentours de 14h20", indique en effet la SNCF sur son site Infos trafic et réseaux. Les équipes de la SNCF ont procédé à des distributions d'eau et de plateau de repas à bord du train Intercités.

Autre difficulté sur le réseau SNCF en Occitanie ce jeudi, entre Brive et Cahors, "suite une défaillance de matériel de train de marchandise sur la ligne. La reprise des circulations est prévue aux alentours de 15h."