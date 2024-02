Autoroute A69 Toulouse-Castres : évacuation imminente des militants écologistes de la ZAD de la Crem'Arbre

Selon les informations de France 3 Occitanie, l'évacuation de la ZAD de la Crem'Arbre et des militants écologistes perchés dans les arbres en opposition au projet autoroutier A 69 qui doit relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn), est imminente, lundi 19 février 2024.

Selon les informations de France 3 Occitanie, l'évacuation des militants écologistes sur le site de la Crem'Arbre à Saix dans le Tarn est "imminente", ce lundi 19 février 2024. La dizaine d'"écureuils", opposants au projet d'autoroute A 69 qui doit relier Toulouse (Haute-Garonne) à Castres (Tarn), perchés dans les arbres va débuter sous l'autorité du procureur de la République de Castres (Tarn).

Une bataille judiciaire

Cette évacuation fait suite à un dépôt de plainte du concessionnaire NGE-ATOSCA en charge du chantier, datant d'il y a plusieurs semaines pour "entrave des travaux et occupation illicite d'un terrain". Une opération à laquelle se préparent les militants écologistes sur place. L'accès au bois occupé par les militants perchés est bloqué par les gendarmes depuis le 15 février 2024.

Les écureuils préparés à résister

Ce matin, le chantier a repris. "Le reste du campement situé au pied des arbres a été évacué par NGE-Atosca", décrit un des militants sur site joint par France 3 Occitanie. "Une pelleteuse a commencé à détruire le dortoir au pied des platanes, parfois en heurtant les arbres, poursuit-il tout en étant lucide. On sait que le processus d'évacuation va commencer. Mais les écureuils sont préparés mentalement à tenir le plus longtemps possible, malgré les privations de sommeil, de nourriture et d'eau. Il faudra beaucoup de travail pour réussir à les déloger. Ils ne vont pas descendre ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain", affirme le militant. Selon le collectif la Voie est libre, les militants ont saisi le défenseur des droits pour "stopper le harcèlement et la torture psychologique sur les écureuils" :

🟥#A69 - Le défenseur des droits saisi pour stopper harcèlement et torture psychologique sur les🐿️❗️



Ces exactions, interdites par la Convention des Nations Unis contre la torture, nous mènent droit vers un drame !

QUE FAIT LE PROCUREUR ❓ pic.twitter.com/3nvoV1H28a — La Voie Est Libre (@LaVoieEstLibre_) February 19, 2024

L'intervention d'évacuation va être réalisée "par le CNAMO, une unité spécialisée dans le dégagement d'obstacles complexes, explique le colonel Jean-Michel Doose, commandant de la gendarmerie du Tarn. Composée de six sous-officiers ultra-expérimentés, la Cellule nationale d’appui à la mobilité a pour mission de faire cesser les entravements et les accrochages complexes de manifestants, qu’ils soient en hauteur ou au sol."

Cette opération d'évacuation survient au lendemain d'une nouvelle manifestation organisée ce dimanche 18 février 2024 par les opposants pour ravitailler les "écureuils". Six personnes ont été interpellées et trois gendarmes ont été blessés selon un bilan de la préfecture du Tarn.

Les militants écologistes espèrent que leurs recours déposés en urgence concernant la "coupe d'arbres en zone à fort enjeu écologique" qui ne devrait, selon eux, "débuter qu'au 1er septembre au lieu du 15 février", sera rapidement examiné pour sauver le plus d'arbres possibles.