Autoroute A69 : Greta Thunberg, figure mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique, bientôt présente dans le Tarn ?

Greta Thunberg, figure mondiale contre le réchauffement climatique, est invitée à participer dans le Tarn à la mobilisation contre l'autoroute A69 en février 2024. Une venue dans les tuyaux qui reste à confirmer et qui risque de susciter autant d'enthousiasme que de controverses.

La nouvelle, si elle venait à se confirmer, réjouirait certains autant qu'elle ferait grincer (fortement) les dents des autres. La militante écologiste suédoise, Greta Thunberg est invitée à participer à la mobilisation contre l'autoroute A69. Une invitation pour le week-end du 10 février 2024 du côté de Castres (Tarn).

"Rien n'est encore fait. Nous enverrons un communiqué de presse si c'était confirmé" nous explique-t-on du côté des Soulèvements de la Terre. En clair, cette venue est dans les tuyaux, même si de leur côté, les opposants locaux au projet autoroutier n'ont toujours pas eu de retour sur sa participation.

Figure mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique

A 21 ans, la jeune suédoise est une figure mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique. Une notoriété internationale acquise par ses actions militantes et plusieurs interventions et discours, dont notamment un discours au siège de l'Organisation des Nations unies, condamnant "l’inaction des politiques" contre le changement climatique, au début d’un sommet consacré à ce sujet à New York, lundi 23 septembre 2019.

Son nom est d'ailleurs utilisé pour désigner un effet d'entrainement, "l'effet Greta Thunberg", permettant de sensibiliser des personnes jusqu’alors "détachée des sujets environnementaux et climatiques, et ce quelque soit la classe sociale d’origine, même pour celles les moins perméables à l’écologie."

De quoi faire espérer les opposants de l'A69, dont le combat prendrait une autre dimension.

Mais l'activiste ne provoque pas toujours de l'adhésion, voir au contraire de la haine. Le journal 20 minutes rappelait en 2019 que "de nombreux élus de droite ont critiqué la Suédoise et sa venue mardi à l'Assemblée nationale. « Gourou apocalyptique » pour Guillaume Larrivé (député de l'Yonne), « Prix Nobel de la peur » et « prophétesse en culottes courtes » selon Julien Aubert (élu du Vaucluse), « infantilisation obscurantiste » par Jean-Louis Thieriot (député de Seine-et-Marne), ce n’est pas les quolibets qui manquent pour qualifier Greta Thunberg du côté des Républicains."

"Vraiment une imposture #Greta Thunberg."

Le maire LR de Lavaur (Tarn) et principal soutien politique local au projet de l'A69, Bernard Carayon fait partie de ceux-là. Comme le prouve les nombreux messages de l'élu au sujet de la jeune femme."Vraiment une imposture #Greta Thunberg. Il est temps de retourner à l'école et d'arrêter le cirque." écrit-t-il dans un tweet le 15 décembre 2019.

Le week-end du 10 février 2024 sera un moment important pour les écologistes. Outre l'A69, une autre mobilisation se prépare à Arcachon, près de Bordeaux (Gironde), contre la création de nouveaux puits de pétroles.

Plusieurs mobilisations sont annoncées le week-end du 10 février 2024, à Bordeaux et dans le Tarn. • © Capture d'écran Instagram

"Il y aura aussi de nombreuses personnalités présentes" assure Les Soulèvements de la Terre. Greta Thunberg ?