A Castres, une jeune femme handicapée et son chien-guide violemment empêchés d'entrer dans un commerce alimentaire

Ça m'a chamboulé. Qu'on me refuse l'entrée avec mon chien-guide, ça arrive très souvent, mais avec une telle violence c'est rare. Mathilde

Une plainte déposée vendredi

2,5 millions de vues en quelques jours

En vacances dans la région, Mathilde et son chien-guide Lol se promènent à Castres (Tarn) en famille. Elle décide de s'arrêter dans un magasin de commerce alimentaire pour y acheter quelques cadeaux. Sauf que le commerçant lui refuse l'entrée, au motif qu'il n'accepte pas les chiens dans son établissement.Selon la loi du 11 février 2005, "l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, (...) est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance." Une loi, que de nombreux commerçants ne connaissent pas, nous explique Mathilde.Depuis qu'elle est en fauteuil roulant accompagnée de son chien-guide Lol, Mathilde est habituée à rappeler aux commerçants cet article de loi, mais selon elle "ce monsieur n'était pas enclin à discuter. J'ai essayé de lui expliquer, mais il s'est énervé et a même menacé de me dégager lui-même," témoigne Mathilde. La scène a duré une heure, la police municipale a été appelée sur site. N'étant pas habilité à verbaliser sur ce type d'infraction, l'agent a rédigé une main-courante. Mathilde est ensuite allée déposer plainte ce vendredi.Nous n'avons pas réussi à joindre le commerçant. Contacté par nos confrères de La Dépêche du Midi, ce dernier s'estime dans son bon droit : "Nous sommes un établissement assimilé à l'agro-alimentaire puisque nous brûlons du café. Donc les animaux ne peuvent pas rentrer chez nous. C'est la convention collective qui le dit", exprime-t-il dans les colonnes du journal local.C'est une de ses proches qui a décidé de filmer la scène, craignant que cela ne tourne mal. La vidéo, postée hier sur les réseaux sociaux a été vue plus de 2,5 millions de fois par des internautes, qui ont rapidement réagi, amenant certains à des commentaires haineux et menaçants envers le commerçant.Un emballement qui surprend même Mathilde : "C'était pour dire que ça arrive partout, tout le temps. Il faut que toutes les personnes qui accueillent du public soient au courant de la loi,"conclut-elle.En mars dernier, une usagère d'Uber s'était vue refuser la course par 3 chauffeurs à Toulouse à cause de son chien-guide.