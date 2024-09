JO de Paris 2024. Près de 50 000 meubles du village olympique donnés à Emmaüs

Avec la fin des Jeux olympiques et paralympiques, le village des athlètes se vide, et avec lui ses meubles. Mais c'est une seconde vie qui les attend. L'association Emmaüs récupèrera quelque 50 000 produits mobiliers et autres objets trouvés dans le village, ou laissés par les athlètes.

Société De la vie quotidienne aux grands enjeux, découvrez les sujets qui font la société locale, comme la justice, l’éducation, la santé et la famille. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "Société". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

"Ces dons sont hyperprécieux. Par exemple les matelas, c'est la typologie de dons qui nous manque le plus", commence Amélie Desprez, responsable communication d'Emmaüs Défi. Au lendemain de la fin des Jeux de Paris 2024, les entrepôts d'Emmaüs sont prêts à accueillir les quelque 50 000 meubles en provenance du village olympique.

Parmi ces dizaines de milliers de dons, on retrouve notamment "9000 matelas et 11 000 oreillers". Sur les 50 000 meubles au total, près de 12 000 d'entre eux iront à Emmaüs Défi et seront répartis entre leurs cinq antennes du dispositif de la Banque solidaire de l'équipement, situées "à Paris, dans la région lilloise et dans la région lyonnaise".

A lire aussi : Paris 19e : le bric-à-brac Emmaüs défi ouvre désormais le mercredi

Près de "4700 matelas et 8000 oreillers" parviendront ainsi à Emmaüs Défi, qui récupérera également "35 à 70 palettes d'objets trouvés et autres objets laissés par les athlètes, précise Amélie Desprez, avant d'ajouter. D'après ce que j'ai vu, il y avait des maillots dans l'une des palettes. Mais on ne sait pas encore ce qu'il y aura d'autre."

Les objets des athlètes bientôt dans les ressourceries parisiennes

Si les objets seront d'abord triés puis disponibles à la revente "dans les ressourceries parisiennes" d'Emmaüs, les éléments mobiliers, eux, serviront à "meubler des hébergements d'urgence avant tout", à travers le dispositif des banques solidaires responsables.

Les bénéficiaires de ce dispositif, qui sont présentés à Emmaüs par des acteurs sociaux, ont ainsi accès à des meubles neufs ou quasiment neufs "ayant très peu servi".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmaüs Défi (@emmausdefi)

"Nous avons prévu un nombre de meubles en fonction de nos besoins sur les trois ans à venir. Ils seront stockés dans un entrepôt partenaire, pris pour l'occasion, avant que les bénéficiaires ne les commandent. Ensuite, ils arriveront dans notre entrepôt permanent à Rungis avant de leur envoyer via notre partenaire CMA CGM", explique Amélie Desprez.

Ces dons ont été mis en place il y a plus d'un an, en janvier 2023 : "Nous étions en lien avec les fabricants dès le début", précise Emmaüs Défi. Ils font partie des engagements de Paris 2024 pour réutiliser les meubles utilisés pendant les Jeux olympiques et paralympiques.

Au total, près de 4000 enfants et 700 adultes et couples seront aidés grâce à ces dons, soit "entre 2500 et 4000 ménages", estime l'association.