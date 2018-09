Un dessin contre une pièce de monnaie... Un appel pour retrouver le mystérieux dessinateur SDF de la ligne 2

"Une fenêtre d'humanité"

Dans ce petit moment de vérité, je l'ai considéré comme un artiste, non comme un SDF.

"On va le retrouver. Je ferai tout ce que je peux pour l'aider." Cinq jours après sa rencontre avec l'inconnu de la ligne 2,n'a toujours pas atterri. Ce consultant en neurosciences, qui travaille à Paris durant la semaine, a choisi de raconter cette belle histoire sur le réseau social LinkedIn . Une rencontre "surréaliste", selon ses termes, avec un jeune sans domicile fixe, dans le métro parisien.Jeudi dernier, alors qu'il voyageait sur la ligne 2 du métro, entre les stations Place de Clichy et Pigalle, le témoin raconte avoir vu monter dans la rame un jeune homme. Alors qu'il semblait agité, et faisait la manche, "l'homme a commencé à prendre à partie une dame. C'est alors que je lui ai donné une pièce".Le spécialiste en neurosciences raconte alors la scène : "Il a sorti une feuille. Je le voyais griffonner très nerveusement... Je ne savais pas qu'il dessinait. Je pensais qu'il passait ses nerfs sur le papier." Mais au bout d'une poignée de secondes, le jeune homme a tendu à notre internaute un étonnant dessin : "Il m'a raconté qu'il s'agissait d'un couple qui danse. Lorsqu'ils arrêteraient de danser, ils se sépareraient", lui a-t-il raconté."J'ai été bluffé par la qualité du dessin, vu les conditions dans lesquelles il a été fait", confie le consultant, également peintre amateur. Ce dernier a donc demandé au mystérieux artiste du métro de signer son oeuvre. Devant le refus du jeune homme, il a donc insisté : "Tout artiste signe son oeuvre", lui a-t-il asséné. Le jeune homme a signé puis daté, avant de prendre la fuite."Dans ce petit moment de vérité, je l'ai considéré comme un artiste, non comme un SDF", analyseaprès coup. "Par rapport au stress de la vie courante, on oublie l'instant présent. J'aurais pu ne pas vivre cet instant", retient-il.Aujourd'hui,lance un appel pour retrouver ce jeune artiste. "J'ai fait un petit signalement sur LinkedIn. On verra..." Un appel à témoins largement partagé sur le réseau social. Le post publié paravait été vu mardi soir plus de 55.000 fois. Un appel qui continue de se propager, pour retrouver le mystérieux dessinateur de la ligne 2.