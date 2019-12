Grève du 5 décembre : trois applis à avoir dans son smartphone pour circuler en Île-de-France

# CityMapper, le point sur le trafic et les itinéraires bis

Une nouvelle fonctionnalité de l'application CityMapper. / © CityMapper

# Geovelo, le vélo en ville (en toute sécurité)

L'application Geovelo. / © Geovelo

# Waze, l'incontournable des embouteillages

Des lignes de bus plus que perturbées, des métros et des RER à l'arrêt... Le scénario d'une journée noire dans les transports franciliens se dessine, jeudi 5 décembre. Les syndicats de la RATP, qui appellent à une grève illimitée, promettent ainsi une forte mobilisation en ce jour de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites.Alors, pour surmonter l'obstacle, et tenter de se déplacer, voici trois applications qui pourront être bien utiles jeudi, et les jours suivants. Pour contourner les embouteillages, éviter de rester bloqué dans les transports ou encore circuler à vélo en ville en toute sécurité...La célèbre application propose de nouvelles fonctionalités en vue du mouvement de grève de jeudi. A commencer par une météo des transports, qui doit permettre à l'utilisateur de CityMapper de visualiser les perturbations dans les transports franciliens. Le bulletin quotidien sera ainsi mis à jour chaque soir après 17 heures. CityMapper propose aussi une rubrique "A l'épreuve de la grève" dans son application. De quoi permettre à l'usager d'identifier les, qui lui permettront de contourner les difficultés dans le bus, RER, tram, métro et Transilien. Pour ce faire, l'application a noué des partenariats avec les opérateurs de transports privés : VTC, taxis, trottinettes électriques, scooters et voitures en libre-service).Même si le froid se fait sentir, la tentation est grande de sortir son vélo en ces jours de grève. Pourtant, la prudence s'impose si vous n'êtes pas habitué à circuler au milieu de la circulation automobile... Une application peut s'avérer utile pour les cyclistes occasionnels (et les autres) : Geovelo Cet outil de cartographie fonctionne sous la forme d'un GPS. L'application calcule le trajet le plus adapté à la circulation à vélo... C'est ensuite à l'utilisateur de choisir : le chemin le plus rapide ; ou le trajet le plus aménagés en pistes cyclables.Que vous optiez pour votre voiture personnelle, ou pour un covoiturage, il faudra s'armer de patience contre les embouteillages. Au printemps 2018, lors du mouvement de grève des cheminots, le cumul de bouchons dépassait les 400 kilomètres en Île-de-France ... Soit bien plus que la normale.Pour éviter de se retrouver coincé dans un embouteillage, le mieux reste de s'informer en temps réel, au fil de son trajet. Parmi les applications anti-bouchons, Waze fait certainement partie des indispensables. Elle s'appuie sur les données fournies par ses 115 millions d'utilisateurs à travers le monde.