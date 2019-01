L’hommage national aux pompiers, morts dans l’explosion de gaz rue de Trévise

Aujourd'hui, un #hommage national est rendu au sergent Cartannaz et au caporal Josselin https://t.co/mucX4ZWaYY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 17 janvier 2019

À nos frères d’armes. Nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/w6FM0LYeyY — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 17 janvier 2019

Un hommage national et de nombreux soutiens sur les réseaux sociaux

Au quartier général de la BSPP, l’hommage national aux deux pompiers morts dans l’explosion de gaz rue de Trévise. ► https://t.co/pv6RuaByRE #NathanaëlJosselin #SimonCartannaz @PompiersParis pic.twitter.com/oDoR9uJFhJ — France 3 Paris (@France3Paris) 17 janvier 2019

Un hommage national, mais une cérémonie tout en intimité. Ce jeudi 17 janvier au matin matin, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) a honoréet, morts dans l’explosion d'une boulangerie rue de Trévise , samedi 12 janvier.La cérémonie s’est tenue au quartier général de la BSPP dans le 17e arrondissement de la capitale en présence du ministre de l’intérieur, de nombreux officiels et des familles des victimes. Et ce, sans la présence des médias, à la demande des proches des deux pompiers décédés dans l’accident.Avant de périr, le caporal-chefavait 28 ans., sapeur de première classe, avait lui 27 ans. Depuis le drame de samedi, les gestes de soutien se sont multipliés, notamment sur les réseaux sociaux avec une cagnotte en ligne lancée en faveur des familles des victimes.Quatre personnes sont mortes dans l’explosion rue de Trévise, dont les deux pompiers et deux femmes, avec un bilan de plus de 50 blessés.