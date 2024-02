Salon de l’agriculture 2024. Animaux, animations et dégustations : le programme de la 60e édition

Le Salon international de l’agriculture fête son 60e anniversaire du samedi 24 février au dimanche 3 mars, au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris. Plan, exposants, ateliers, expo photo… Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette édition 2024.

Alors que les syndicats agricoles maintiennent la pression sur le gouvernement, cette 60e édition du SIA est placée sous le signe de la "transmission" et de "l’avenir" de l’agriculture française, "entre rétrospective et prospective". Quels sont le programme et les informations pratiques à retenir pour les neuf jours du Salon ?

Oreillette, l’égérie du Salon

Pour cette 60e édition, l’égérie du SIA s’appelle Oreillette. Il s’agit d’une vache de race normande, âgée de 5 ans. Élevée à Briouze, dans l’Orne, elle vit au sein d’une exploitation de 155 hectares de terres, avec une centaine d’autres vaches laitières. Au total, 4 000 animaux sont présents cette année, avec 378 races représentées.

Le traditionnel Concours Général Agricole

Bovins, ovins, porcins… Comme chaque année, le CGA propose une présentation de nombreux animaux d’élevage "issus de programmes de sélection rigoureux". Des milliers de médailles sont également décernées pour les vins et les produits de terroirs. La choucroute, le caramel au beurre salé, et les bières sans alcool font notamment leur entrée au concours général.

Les exposants et les différents pavillons

C’est l’une des attractions du Salon : 1 100 exposants sont présents pour cette nouvelle édition. Japon, Nigéria, Espagne, Kazakhstan… Cinq continents et 30 pays sont représentés. Au total, le SIA est organisé autour de 3 pavillons des régions de France métropolitaine, quatre pavillons des départements et régions d’outre-mer, trois pavillons des collectivités d’outre-Mer, et 18 pavillons internationaux.

Une grande expo de photographies

Pour fêter ses 60 ans, le SIA collabore avec Paris Match en organisant une exposition en "hommage à l’ensemble de la communauté agricole" du 24 février au 3 mars au sein du parc des expositions. Le projet propose notamment "une sélection de clichés emblématiques tirés des archives du Salon".

Les animations et les jeux

Démonstration des équipes cynophiles de la gendarmerie des Yvelines, simulation de conduite d’un engin agricole, dégustations de fromages ou de pommes d’amour, ateliers culinaires pour les enfants, démonstrations de découpe de viandes, "immersion en réalité virtuelle dans les métiers de la forêt"… Toutes les animations prévues sont listées sur le site du SIA. Nouveauté pour cette édition : la possibilité d’écouter une vingtaine d’audioguides depuis son téléphone, "en flashant des QR codes répartis dans les allées".

L’affluence et les visites officielles

Lors de l’édition 2023, le SIA avait accueilli plus de 615 000 visiteurs - dont 69% originaires d’Île-de-France. Et comme chaque année, le Salon reste un rendez-vous politique, avec 100 visites protocolaires prévues, notamment celle du président de la République Emmanuel Macron, et du ministre de l’Agriculture Marc Fesneau, dans un contexte de colère agricole.

Le plan, les horaires d’ouverture et l’accès au Salon

Un plan interactif est disponible sur le site du Salon. Les portes du SIA sont ouvertes tous les jours de 9h à 19h, du 24 février au 3 mars. Et pour accéder au parc des expositions, il est possible de venir en métro via la ligne 8 ou la ligne 12, en tram via la ligne T2 ou la ligne T3a, ou en bus via la ligne 80 ou la ligne 39. En voiture, il existe plusieurs solutions pour se garer.

Le plan du SIA 2024. • © SIA.

Les tarifs

Pour ce qui est des billets, il faut débourser 16 euros par personne en plein tarif, et 9 euros pour le tarif enfant (de 6 à 12 ans). A noter que l’entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. Il existe aussi un tarif de 14 euros par personne pour les groupes de 15 à 49 adultes, et 13 euros pour les groupes de 50 et plus.