Une grève pour les 100 ans de la tour Eiffel : le monument est fermé au public ce mercredi

La tour Eiffel est fermée au public ce mercredi en raison d'un mouvement de grève de ses salariés, a annoncé la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE). Seul le parvis reste accessible au public aujourd’hui précise la société gestionnaire du monument.

La société gestionnaire de la tour Eiffel (SETE) a annoncé sur son site que le monument resterait fermé au public ce mercredi. En cause, un mouvement de grève "d’une catégorie de personnel" qui rend impossible l’accueil des visiteurs dans les étages. "L'accès au parvis reste ouvert et gratuit", précise la société d'exploitation et demande aux touristes munis de e-billets de consulter leur messagerie pour plus d'informations.

Les salariés de la tour ont décidé cette grève d'une journée, organisée à l'occasion du 100e anniversaire du décès de l'ingénieur Gustave Eiffel, "pour dénoncer la gestion actuelle qui mène tout droit la SETE dans le mur", a de son côté précisé dans un communiqué la CGT.