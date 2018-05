Vidéo. Paris 18ème : un héros anonyme escalade à mains nues un immeuble pour sauver un enfant

Une "belle action"

La "Légion d'honneur" pour "Spiderman"

La vidéo a été vue des dizaines de milliers de fois, et suscite de très nombreuses réactions. Postée durant le week-end sur le réseau social, on y voit un homme escalader à mains nues la façade d'un immeuble du 18ème arrondissement de Paris... Jusqu'au quatrième étage du bâtiment, où l'individu parvient à secourir en enfant, lui-même suspendu dans le vide, et menaçant à tout instant de tomber.De balcon en balcon, l'homme se hisse à toute vitesse, devant les yeux ébahis et sous les encouragements de la foule, massée en bas de l'immeuble. L'histoire, qui a eu lieu samedi, se termine bien puisque l'individu est parvenu à mettre en sécurité l'enfant, qui ne se tenait plus que par les bras, à la balustrade du balcon.Ce n'est qu'une fois mis à l'abri que les sapeurs-pompiers de Paris ont été prévenus. Si ces derniers soulignent "la belle action" réalisée par le sauveteur, dont l'identité n'est pour l'heure pas connue,, dans de telles circonstances,Selon nos confrères de LCI , une enquête a été ouverte pour "soustraction à une obligation parentale". Les parents de l'enfant n'étaient pas là, au moment de l'incident.Au lendemain de cette histoire, les réseaux sociaux se déchaînent. De nombreux internautes ont relayé la vidéo, qui a été postée dans un premier temps sur Snapchat, avant d'être postée sur d'autres plateformes.Sur le Web, les internautes saluent le courage du sauveteur de l'enfant. Un homme qui "mérite les honneurs de la République", pour l'un ; et qui mérite la "Légion d'honneur", pour un autre. Et l'inévitable comparaison avec "Spiderman", "qui n'aurait "pas eu le temps de mettre son costume" est évidemment de rigueur.