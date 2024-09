Un pont ferroviaire remplacé : le trafic des trains perturbés un week-end de la Toussaint en Île-de-France

Un pont ferroviaire centenaire va être remplacé du vendredi 25 au 27 octobre et pendant deux week-ends de novembre à Saint-Denis. Les lignes B, D du RER et H, K du Transilien ainsi que le TER Paris – Laon et Paris – Beauvais seront perturbés.

Le message des autorités se veut limpide : ne prenez pas les transports sur ces lignes si vous le pouvez à ces dates, particulièrement le vendredi 25 octobre. Le remplacement d'un pont ferroviaire perturbera fortement la circulation sur l'axe ferroviaire Nord, précisément à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

"On ne pourra pas transporter autant de monde que d'habitude. Il faut que ceux qui peuvent éviter de se déplacer le fassent", annonce Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France.

La moitié du service sera assuré sur les lignes B et D du RER, H du Transilien. La ligne K sera complètement interrompue depuis et vers Paris. La circulation sera limitée sur les TER Paris – Laon et Paris – Beauvais.

L'interconnexion à la Gare du Nord sera suspendue.

Outre la période fin octobre, deux autres week-ends de novembre seront concernés par des perturbations sur ces axes : celui du 1er au 3 novembre et celui du 23 et 24 novembre.

Le pont chevauche les voies du RER B et D. • © Ile-de-France Mobilités

Pont vieux de 130 ans

Car le pont se fait vieux. Il date de 1894. "Il faut le remplacer sinon on va avoir des problèmes de fiabilité. L'année dernière, on a changé deux ponts", explique Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF.

Une opération délicate alors qu'il s'agit d'une des voies les plus fréquentées d'Europe avec 1 400 trains par jour. Les rames du CDG Express passeront aussi par ce tronçon.

L'an dernier, l'une des plus grandes grues du monde avait été installée à Massy pour remplacer des ouvrages. Un ouvrier était mort lors des débuts du chantier en 2021.

Sur cet axe Nord, le nouveau pont est de type Warren. Il fait 143 m de long pour 16,5 mètres de haut et un modeste poids de 1 800 tonnes. Il enjambe d'autres voies ferroviaires sans être soutenus par des piliers. "Il est assemblé sur place car l'accès est réduit", précise Jean-Pierre Farandou.

De nombreux ponts ferroviaires à remplacer

Pour faire face à l'afflux de voyageurs, certaines lignes de métro et de bus vont être renforcées : les lignes 4, 5, 12 et 14, quelques lignes de bus, notamment la 150 et le Roissy Bus pour se rendre à l'aéroport.

Ce type de travaux risque bien de se reproduire. "On a d'autres ouvrages à remplacer. Une bonne partie a été construite pour une durée de vie d'une centaine d'années. Beaucoup ont été construits dans la même génération", explique Séverine Lepère, Directrice générale adjointe Île-de-France de SNCF Réseau, sans donner de chiffres sur le nombre de ponts à remplacer.

Celui qui le sera en octobre et novembre va être démantelé. Certaines poutres seront données à des chercheurs pour les étudier et voir comment elles ont vieilli.