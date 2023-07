Émeutes: un jeune homme du Val-de Marne arrêté pour des tweets appelant à des attaques

Un homme de 19 ans qui avait publié sur Twitter des messages appelant à attaquer un centre commercial ou le tribunal de Créteil pendant les émeutes causées par la mort du jeune Nahel a été interpellé jeudi, a indiqué le parquet.

"Conformément aux orientations de politique pénale de la circulaire du garde des Sceaux du 30 juin 2023, une réquisition judiciaire était adressée dès le 1er juillet au réseau social Twitter. La réponse de Twitter, combinée aux investigations du service enquêteur, permettait d'identifier l'utilisateur du compte", a précisé le parquet dans un communiqué.

"Je souhaite que tous ces jeunes sachent qu'on peut parfaitement trouver leur adresse IP et bien sûr leur identité", avait menacé vendredi le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Le message du jeune internaute du Val-de-Marne, signalé sur la plateforme Pharos, a précédé plusieurs attaques, a rappelé le parquet.

Le centre commercial et le tribunal, cibles des émeutiers

Le centre commercial "Créteil soleil" avait été la cible des émeutiers en pleine journée le 30 juin, contraignant les autorités à décréter son évacuation. Les policiers avaient procédé à l'interpellation de 21 individus. De même, a rappelé le parquet, "une trentaine d'individus" ont tiré des mortiers d'artifice et incendié des barricades aux abords du tribunal dans la nuit du 2 au 3 juillet.

L'internaute de 19 ans a été placé en garde à vue au commissariat de Créteil pour provocation publique et directe non suivie d'effet à commettre un crime ou un délit et complicité de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui.

Il encourt une peine maximale de 5 ans d'emprisonnement.