En images. Beynes : dans la boue, 20.000 participants un peu fous au Mud Day 2018

The Mud Day 2018, à Beynes, dans les Yvelines. / © ASO/L.Prevost

The Mud Day 2018, à Beynes, dans les Yvelines. / © Fabien Boukla/ASO

The Mud Day 2018, à Beynes, dans les Yvelines. / © Fabien Boukla/ASO

The Mud Day 2018, à Beynes, dans les Yvelines. / © Fabien Boukla/ASO

Une épreuve de l'extrême, qui rassemble 20.000 coureurs dans un camp militaire. Le Mud Day 2018 s'est tenu ce week-end à Beynes, dans les Yvelines. Un défi de 13 kilomètres parsemé de plus de 20 obstacles... Le tout dans un univers peu hospitalier : de l'eau, de la glace et de la boue !Depuis 2013, cette course rassemble plusieurs milliers de participants désireux de s'essayer à des épreuves extrêmes : bains de boue, traversée de barbelés électrifiés, nage en rivière... Cette course est organisée de puis 2014 dans plusieurs villes de France. Cette année, The Mud Day se déroulait dans les environs d'Aix-en-Provence et de Lyon.