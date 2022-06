Chute mortelle d'une jeune femme du pont de Saint-Nazaire : le père placé en garde à vue

Une jeune femme est décédée ce mardi 28 juin après une chute depuis la partie la plus haute du pont de Saint-Nazaire. Un homme a été interpellé.

Ce mardi 28 juin, les pompiers ont été appelés peu avant 16h pour une intervention sur le pont de Saint-Nazaire. Selon l'appel, un homme menaçait de se jeter du haut du pont qui relie Saint-Nazaire à Saint-Brévin-les-Pins en enjambant la Loire sur son estuaire.

Des moyens de sauvetage aquatiques ont également été mis en œuvre pour retrouver une autre personne, tombée du pont, une jeune femme de 18 ans.

Celle-ci a été repêchée par les sapeurs-pompiers mais elle était en arrêt cardio-respiratoire et, malgré l'intervention conjointe du SMUR, elle n'a pu être réanimée.

Une enquête ouverte, le père soupçonné

La circulation sur le pont a été grandement perturbée ensuite par la gendarmerie pour les premiers constats qui ont suivi le drame.

La thèse du suicide semble être d'ores et déjà écartée. A ce stade de l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Saint-Nazaire, on sait qu'un homme a été placé en garde à vue. Il s'agit du père de la victime qui se trouvait sur le pont et qui a été interpellé juste après les faits. Il est soupçonné d'homicide volontaire.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherches de Saint-Nazaire qui va s'intéresser à l'environnement de la jeune victime et, bien sûr, aux circonstances de sa mort.