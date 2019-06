Antibes : une tortue Cacouanne affaiblie par 3 kilos de crustacés accrochés à son ventre

Un animal repéré à Sainte-Maxime

Un numéro à retenir Tous les usagers de la mer sont invités à contacter la Fondation Marineland s’ils rencontrent une tortue en difficulté. Une permanence est assurée 7 jours/7 au 06 16 86 26 86.

A Antibes, le Centre de Réhabilitation de la Faune Sauvage de l' Association Marineland soigne des tortues marines trouvées blessées ou échouées. Elles ne sont relâchées que dès que leur état le permet. Et depuis ce samedi 25 mai dernier, il accueille un nouveau pensionnaire, le 8e depuis juillet 2017.Ce samedi 25 mai, un promeneur signale à la police municipale de Sainte-Maxime une. Nous sommes sur la plage de la Nartelle. L'animal est immédiatement conduit à Antibes. Il s'agit d'une tortue Cacouanne , espèce protégée par la convention de Washington . Elle pèse 22 kilos et sur son ventre, de drôles de coquillages sont accrochés. Il y en a 3 kilos, et il s'agit d' anatifes , des crustacés filtreurs qui se fixent sur les objets flottants.Elles ne sont pas parasites mais, en proliférant, elles alourdissent l’animal, l’encombre, jusqu’à l’empêcher de se mouvoir librement est-il expliqué sur la page Facebook de Marineland.La tortue est entre de bonnes mains. Les crustacés ont été retirés et les soins sont poursuivis car elle présentait à la fois un trouble de la flottabilité et une sévère déshydratation, probablement révélateur d’une sous-alimentation prolongée.L'hôpital des tortues du Cap d'Antibes veillera sur elle jusqu'à son complet rétablissement.