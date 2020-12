Belle histoire à Roquebillière : cette petite statuette en bois a retrouvé ses propriétaires grâce aux réseaux sociaux

Le 2 octobre, la tempête Alex a tout balayé sur son passage. Objets, photos ont été dispersés parfois loin des vallées. Un groupe Facebook aide les propriétaires à retrouver leurs biens. Deux mois après ces intempéries, découvrez cette belle histoire, celle d'une statuette.

J'ai travaillé sur la gestion de crise suite à des inondations dans ma carrière et cela m'a passionné. Je voulais me rendre utile. Avec Jessica, qui a créé le groupe la première, nous sommes animées par la même volonté : aider autant que possible ceux qui ont tout perdu. Marie Hervieu, co-administratrice du groupe "objets retrouvés après tempête Alex Alpes-Maritimes"

Une internaute a posté ce commentaire sur le groupe. • © FB groupe Objets trouvés après tempête Alex -Alpes-Maritimes-

Belle histoire : une petite statuette en bois retrouvée à Roquebillière

La fameuse statuette en bois. • © Armelle Truchi / Facebook.

​​​​​​Elle était très émue et moi aussi du coup. On a toutes les deux perdu beaucoup, mais on s'est dit qu'on n'avait pas le droit de pleurer car on avait la chance d'être encore là.

"Si vous aidez au nettoyage des plages, ou plus haut dans les Vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée, suite à la tempête Alex, vous avez (ou allez) peut-être trouver des objets, des photos, des souvenirs ? SVP partagez sur ce groupe dédié aux objets trouvés afin qu’ils puissent retrouver leurs propriétaires !Quand on a tout perdu, une photo ou un objet qu’on a eu longtemps peut représenter beaucoup !"Cette présentation figure sur un groupe public "Objets retrouvés après tempête Alex • Alpes-Maritimes • 2020" , crée sur Facebook après les intempéries du 2 octobre dernier et les inondations qui ont ravagé les vallées des Alpes-Maritimes.Deux jeunes femmes, Jessica Paris et Marie Hervieu en sont les administratrices. Elles ne se connaissaient pas mais elles ont eu l'idée de ce groupe presque en même temps. L'union fait la force !Pour Marie, responsable marketing et communication d'une entreprise à Contes.Il y a encore 24 heures, le groupe réunissait 25 personnes, contre presque 700 ce 13 octobre !Que ce soit dans les villages ou beaucoup plus en amont, les 642 membres à ce jour sont invités à poster leurs trouvailles aujourd'hui, dans les jours et dans les mois qui viennent (lors de randonnées) et il y a une consigne :► Poster une photo de ce qui a été trouvé.► Indiquer un lieu et la date de ramassage.Les membres pourront-ils aider les sinistrés à retrouver une partie de leurs souvenirs ? C'est ce que pense Marie, qui invite les internautes à partager.Une petite porte de boîte peinte trouvée dans le lit de la Vésubie par Enedis ? Un objet en bois retrouvé sur la plage de Saint-Laurent-du-Var au milieu d'embâcles...La force des réseaux sociaux permet de lancer des appels. Ca marche !Vendredi 4 décembre, une internaute a posté sur le groupe deux photos d'une petite statuette en bois, à l'effigie de la Vierge. Cet objet, d'une vingtaine de centimètres de haut, a été retrouvé dans la quartier Gordolon à Roquebillière."Mon mari travaille dans le BTP, c'est lui qui l'a trouvé. Depuis des semaines, il s'occupe de dégager la rivière de ses débris", explique Annabelle Truchi. "La statuette gisait en plein milieu des morceaux de bois, je ne sais même pas comment il a pu mettre le nez dessus !"Ni une, ni deux, le post Facebook a reçu une réponse de la part d'une certaine Danielle : "Bonjour Annabelle, je suis complètement émue en découvrant cette sculpture que nous avions dans notre chalet. Je désespérais que quelque chose soit retrouvé et voilà qu'aujourd'hui le miracle se produit ! Pouvons nous vous contacter ?", écrit-elle.Après avoir échangé leurs numéros de téléphone sur le réseau social, les deux femmes se sont appelées au téléphone.Danielle s'était spécialement inscrite sur Facebook pour suivre l'actualité de ce groupe : elle prévoit de rencontrer sa sauveuse dans quelques jours pour récupérer son précieux souvenir. "Le fait qu'on ait retrouvé cette statuette, c'est peut-être un signe. En tout cas ça donne de l'espoir", sourit Annabelle Truchi.Voilà de quoi redonner (un peu) le sourire à des personnes qui, le 2 octobre 2020, ont perdu tout ou presque. Donner, héberger, nettoyer... L'élan de solidarité est immense.> Voyez aussi le groupe Facebook de France 3 Côte d'Azur de solidarité et d'entraide suite aux violentes inondations de ce 2 octobre. A vous de jouer !