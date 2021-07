Cannes 2021 : "les masques c'est la règle", le rappel à l'ordre des organisateurs du festival

C'est une image qui a provoqué la polémique. Partagée sur les réseaux sociaux par un journaliste du New-York Times. On y voit dans la grande salle du Palais des festivals, le Grand Théâtre Lumière, les invités du festival de Cannes avant la cérémonie d'ouverture du 6 juillet.

"Vous êtes censé être masqué à l'intérieur du Palais, une règle que... peut-être 15 à 20 pour cent du public se conforme actuellement."

You’re supposed to be masked inside the Palais, a rule that….. mayyyybe 15 to 20 percent of the audience is currently complying with. pic.twitter.com/z8QxXVacbG