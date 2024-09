Mort de Kamilya à Vallauris : l’auteur des faits n'ira pas en prison en attendant son procès

Ce mercredi 11 septembre, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur le placement en détention provisoire de Mattéo, 19 ans. Le jeune homme restera sous contrôle judiciaire. Il est à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à Kamilya, une fillette de 7 ans à Vallauris, le 29 août dernier.

En attendant son procès, Mattéo, 19 ans, n'ira pas en détention provisoire. Après l'accident qui a coûté la vie à la petite Kamilya 7 ans à Vallauris, sa remise en liberté avait déjà suscité l'émoi dans l'opinion publique.

Après cette décision, les habitants de Vallauris sont médusés : "On a le droit de tuer et on ne risque rien ! Ce n'est pas normal" ou encore "Il mérite d'être en détention provisoire !" confient les vallauriens croisés.

Malgré la détention provisoire demandée par le parquet de Grasse, Mattéo restera libre de ses mouvements, sous contrôle judiciaire, avec tout de même plusieurs contraintes : obligation de pointer au commissariat, interdiction d'entrer en contact avec la famille de la victime et de quitter le département, suspension du permis de conduire.

Risque de récidive

Tout l'enjeu pour son avocate était de prouver qu'il n'existe pas risque de récidive :"Il entame une nouvelle école, il ne veut pas sortir de la seule chose qui le tient. Ce jeune homme de 19 ans, il est vraiment choqué. Mattéo est incapable de remonter sur une moto" a-t-elle expliqué pendant l'audience.

Le jeune homme, lui dit n'avoir pas vu Kamilya et son grand frère traverser le passage piéton. Et affirme avoir "mis les gaz" sur une moto nerveuse, cabrant involontairement sur la roue arrière.

Une version qui ne convainc pas la famille de la victime :"Honnêtement t'es un lâche et tu n'assumes pas. Aucun pardon n'est possible. Je voulais te laisser une chance d'assumer" écrit le père de Kamilya sur Facebook.

"C'est traumatisant"

Pendant l'audience qui a débuté hier, mardi 10 septembre et se termine aujourd'hui mercredi 11 septembre, Mattéo, 19 ans, auteur de l'accident qui a provoqué la mort de Kamilya, 7 ans à Vallauris a exprimé son regret et fait part de son émotion.

Le jeune homme est arrivé tête baissée, masque chirurgical sur le visage • © Nassim Tirèche - FTV

"C'est traumatisant. Depuis ce jour-là, je ne mange pas, je dors très peu, c'est très compliqué. Dès que je ferme les yeux, je revois la scène (...). Dès que je suis seul, c'est insupportable" raconte-t-il.

Le jeune homme a aussi fait valoir les conséquences d'une détention sur son avenir professionnel : il doit commencer le 20 septembre prochain un contrat en alternance, dans le cadre d'une licence universitaire.