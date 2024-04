DIRECT VIDEO. Festival de Cannes 2024 : Francis Ford Coppola, Jacques Audiard, David Cronenberg en compétition... suivez l'annonce de la sélection officielle de la 77e édition

Place à la sélection Un Certain Regard :

NORAH – Tawfik ALZAIDI

THE SHAMELESS – Konstantin BOJANOV

LE ROYAUME – Julien COLONNA (First film)

VINGT DIEUX ! – Louise COURVOISIER (First film)

LE PROCÈS DU CHIEN (WHO LET THE DOG BITE?) – Lætitia DOSCH (First film)

GOU ZHEN (BLACK DOG) – GUAN Hu

THE VILLAGE NEXT TO PARADISE – Mo HARAWE (First film)

SEPTEMBER SAYS – Ariane LABED (First film)

L'HISTOIRE DE SOULEYMANE – Boris LOJKINE

LES DAMNÉS (THE DAMNED) – Roberto MINERVINI

ON BECOMING A GUINEA FOWL – Rungano NYONI

BOKU NO OHISAMA (MY SUNSHINE) – Hiroshi OKUYAMA

SANTOSH – Sandhya SURI

VIET AND NAM – TRUONG Minh Quý