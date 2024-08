Hommage à Éric Comyn : "la France a tué mon époux", la veuve du gendarme mort lors d'un refus d'obtempérer s'indigne

Plusieurs hommages sont rendus à Éric Comyn ce mercredi 28 août. Cet adjudant de gendarmerie a été tué lors d'un refus d'obtempérer à Mougins deux jours plus tôt. Dans sa prise de parole, la veuve du quinquagénaire dénonce "l'insuffisance" de la France face aux auteurs de délits routiers.

"Je remercie ma tendre France d'avoir tué mon époux". Les mots sont lourds, le moment aussi. Harmonie Comyn, la veuve du gendarme de 54 ans mortellement percuté par un automobiliste après un refus d'obtempérer à Mougins (Alpes-Maritimes), s'est exprimée lors de l'hommage rendu à son mari à Mandelieu-la-Napoule, ce mercredi 28 août. C'est dans cette commune qu'il officiait en tant que membre du peloton autoroutier.

Une peine indicible et des questions sans réponse

La femme d'Éric Comyn dénonce "l'insuffisance" de la France, "son laxisme et son excès de tolérance".

Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté ? Quand est-ce que nos législateurs ouvriront réellement les yeux ? Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir ? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis ? Harmonie Comyn, veuve d'Éric Comyn lors de l'hommage rendu à Mandelieu-la-Napoule au gendarme fauché

"Je ne parle pas d'étranger, mais de récidiviste", poursuit-elle, un mouchoir serré dans la main. "1981 n'aurait jamais dû exister", en référence à la peine de mort abolie cette année-là. "Quelle est la suite pour ce meurtrier ?"

Un hommage à Eric Comyn a été rendu à Mandelieu-la-Napoule, ce mercredi 28 août. C'est dans cette ville qu'il travaillait au sein du peloton autoroutier. • © Maxime Meuneveaux - France Télévisions

"Réduction de la peine pour bonne conduite, et il recommence", projette la veuve, sa douleur audible par sa voix serrée.

Et nous alors ? Plus de fils, plus de frère, plus de papa. Mais nous, nous avons pris la perpétuité. Harmonie Comyn veuve d'Éric Comyn lors de l'hommage rendu à Mandelieu-la-Napoule

"Mon tendre et regretté époux" : la veuve dresse le portrait d'un homme "attentionné, un papa merveilleux, juste et aimant".

"Aujourd'hui, Mandelieu est blessé au cœur", affirme, de son côté, le maire de la commune, Sébastien Leroy. Un discours aux accents de serment : "je peux faire une promesse à vous, à vos enfants : nous serons toujours à vos côtés". C'est notre devoir de veiller sur vous comme il a veillé sur nous".

Un autre hommage à Mougins

Plus tôt dans la matinée, à Mougins, un autre hommage avait lieu à 9h, sur le parvis de l'îlot de police municipale. "Cette soirée du 26 août sera à tout jamais marquée par la peine, le chagrin, la colère", déclare au micro Richard Galy, le maire. "Comment ne pas être en colère face à la folie meurtrière à laquelle sont quotidiennement confrontées nos forces de l'ordre ? Comment ne pas être en colère face à la passivité des suites judiciaires dont on attend urgemment qu'elles aillent plus vite et plus fort ?"

La Marseillaise a retenti à Mougins pour rendre hommage au gendarme Éric Comyn, fauché lors d'un contrôle routier sur la commune. • © Denis PARDANAUD/FTV

Sur place, une centaine de personnes, forces de l'ordre, pompiers, habitants, ont observé une minute de silence avant d'écouter la Marseillaise.

De nombreuses forces de l'ordre étaient présentes à Mougins pour l'hommage à leur collègue Éric Comyn. • © Denis PARDANAUD/FTV

Un moment important pour Jean-Christophe Flament, le directeur de la police municipale de Mougins, qui travaille régulièrment avec le peloton motorisé dans lequel était affecté Éric Comyn.

C'était obligatoire de rendre hommage à notre collègue. En tant qu'ancien gendarme, j'ai perdu aussi un frère d'armes. Jean-Christophe Flament, directeur de la police municipale de Mougins à France 3 Côte d'Azur

"Il y a beaucoup de tristesse, de colère, d'incompréhension", exprime Valérie, présente lors de l'hommage, évoquant "une société dans laquelle je ne me retrouve plus et une violence que je ne comprends pas".

Parmi la centaine de personnes présente à Mougins pour rendre hommage au gendarme Éric Comyn, des habitants et des anonymes. • © Denis PARDANAUD/FTV

Myriam, de son côté, a voulu "rendre hommage au métier compliqué des forces de l'ordre qui ne sont plus respectés". Très émue, elle a "une pensée particulière pour ses enfants, sa famille, ses collègues... Je ne sais pas dans quelle société on vit, mais elle ne me correspond plus". Le gendarme laisse derrière lui une femme et deux adolescents de 12 et 16 ans.

Deux autres hommages ont lieu ce mercredi : à Cagnes-sur-Mer à midi et à Cannes à 17 heures.

(Avec Audrey Lalli, à Mougins)