Attentat de Notre-Dame à Nice : ce que l'on sait de l'hommage national rendu ce 7 novembre

Niçoises, Niçois,

C’est la troisième fois que le terrorisme islamiste frappe votre ville, ses habitants. Je sais le choc que vous ressentez, avec vous tout le pays, et je le crois, le monde entier. Ne cédons à aucun esprit de terreur. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2020

Après avoir consulté les familles des victimes et en accord avec elles, j’ai proposé au Président de la République @EmmanuelMacron qu’un hommage national soit organisé dans les prochains jours, à #Nice06, à la mémoire de Nadine, Simone et Vincent. #AttentatNice — Christian Estrosi (@cestrosi) November 2, 2020

Depuis l'attentat, les des fleurs et des bougies sont déposées sur le parvis de la basilique Notre-Dame à Nice. • © Alexis Olijnyk

Nice a déjà connu pareil moment, pareil triste événement. Un hommage national aux trois victimes de l'attentat survenu le 29 octobre dernier sera organisé ce samedi 7 novembre.Les services de la mairie nous ont confirmé qu'il se déroulera sur la colline du château à partir de 10H30.Christian Estrosi, qui avait relayé la demande auprès d'Emmanuel Macron, en a eu la confirmation ce lundi selon Nice-Matin. Le premier ministre Jean Castex devrait être présent.Pour le maire, il s'agira d'un hommage à "la mémoire de Nadine, Simone et Vincent". Christian Estrosi a indiqué ce mercredi à Nice-Matin qu'elle "sera à la fois un hommage aux victimes et un temps de reconnaissance aux forces de l'ordre qui sont intervenues".Les services de la ville seront ce jeudi en préparation de ce moment qui devra être adpaté aux menaces liées au risque terroriste et aux consignes sanitaires actuelles liées au Covid-19.On se souvient que le 14 juillet 2017 , soit un an après le terrible attentat de la Promenade des Anglais, c'est aussi sur la colline du Château qu'avait été organisé l'hommage national aux 86 victimes.