“C'est une renaissance” : Laura a retrouvé l'audition après 20 ans de surdité, grâce à un implant cochléaire

J'entends les oiseaux!, Laura

Le Dr Nicolas Guevara est responsable du centre d'implantation à l'Institut de la face et du cou au sein du CHU de Nice. Trente opérations y sont réalisées chaque année. / © Séverine Neuquelman / France 3 Côte d'Azur

Le Dr Guevara explique la portée de cette modélisation numérique

Modéliser la cochlée permet d'avoir la "carte" de la cochlée et mieux régler le son après l'implantation

Des publications scientifiques en cours

"Baisse le son". Sur le canapé du salon, où elle regarde désormais en couple la télé, Laura est celle "qui trouve toujours que c'est trop fort". "Avant, explique Clément, son mari, on devait mettre le son à fond, c'était insupportable. Maintenant, elle veut tellement que je baisse, que je n'entends plus rien".Car. Une pathologie avait altéré son audition au point qu'elle n'entendait plus rien ou presque. "Cela occasionnait des tensions", reconnaît cette femme dynamique de 53 ans. Et les inconvénients étaient nombreux pour elle : perte d'emploi, de vie sociale..., par le Dr Nicolas Guevara. Poser un implant sur la cochlée (organe minuscule de l'oreille transmettant le son au nerf auditif) est une opération délicate. "Et ce n'est pas miraculeux non plus, il faut faire des réglages pour que ça marche bien" précise le Dr Guévara avec prudence. Mais le plus souvent, cela redonne une audition normale aux patients.Celui-ci a réaliséEn, il a pu. Cela permettra également d'avoir une analyse plus fine au moment des réglages des électrodes, en phase post-opératoire."Il est encore", précise Nicolas Guevara.En effet, certains patients ont des surdité sévères, mais ils entendent encore un tout petit peu.. Ces patients-là perdent alors toute audition naturelle. Lorsqu'ils retirent leur appareil auditif (ce qui est fréquent dans la vie de tous les jours), ils n'entendent plus rien du tout. C'est un choc pour eux.Les. Ils vont bien, mais il faudra attendre plusieurs mois pour déterminer si le mode opératoire innovant se révèle positif ou peu intéressant.En attendant, lpour faire connaître au monde médical leur prouesse.