INFO FRANCE3. Le Parquet ouvre une enquête pour prise illégale d'intérêt sur le Nice Climate Summit

Le Nice climate summit avait été organisé à Nice les 28 et 29 septembre dernier. Et il avait fait l'objet de plusieurs polémiques. Aujourd'hui, il est au cœur d'investigations policières.

Le Nice climate summit se voulait êre un lieu de débats et de discussions sur le changement climatique et la préservation de la biosiversité. Mais cet événement, organisé à Nice (Alpes-Maritimes) en septembre 2023, a surtout fait parler de lui avec des polémiques : la présence du pétrolier TotalÉnergies en sponsor et l'animation de deux tables rondes par Laura Tenoudji Estrosi, l'épouse du maire Christian Estrosi.

La mairie de Nice et la Métropole Nice Côte d'Azur figuraient parmi les organisateurs de cet événement.

Enquête préliminaire

Interrogé par France 3 Côte d'Azur, le procureur indique qu'il va ouvrir une enquête préliminaire pour "prise illégale d'intérêt". Cette enquête sera confiée à la police judiciaire.

Le Parquet ne cite pour l'instant personne en particulier. Mais cette procédure intervient après le signalement concernant la présence, lors de ce sommet, de Laura Tenoudji Estrosi.

La veille du sommet, face à des soupçons de conflit d'intérêts, cette dernière avait préféré annuler sa présence. Dans un communiqué, les deux collectivités locales avaient pris la défense de la journaliste, qui "travaille depuis plus de 5 ans, à l’année avec La Tribune, sur des reportages et projets [...] qui n’ont aucun lien avec Nice". Cette apparition lors du Nice climate summit devait se faire "à titre bénévole".